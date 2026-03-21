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Futbol

¿Vuelve Zague al Tri? Luis Roberto Alves se 'candidatea' para lista de Javier Aguirre

Zague, leyenda del América y comentarista de TV Azteca | IMAGO 7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 22:39 - 20 marzo 2026
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El máximo goleador del América y sus compañeros de TV Azteca bromearon con los problemas de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana sigue generando conversación tras la más reciente convocatoria de Javier Aguirre, especialmente por las múltiples bajas por lesión que han condicionado el armado del equipo rumbo al Mundial 2026. En medio de este panorama, una voz inesperada apareció: la de Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague.

Durante la transmisión del Mazatlán vs Cruz Azul, el histórico goleador del América bromeó sobre la situación del Tri y aseguró que está listo para volver. Entre risas, Zague se "candidateó" para formar parte de la lista en la próxima Fecha FIFA, desatando comentarios entre sus compañeros y la audiencia.

Luis Roberto Alves Zague, leyenda del América | IMAGO7

El comentario, aunque en tono humorístico, refleja una realidad que preocupa: la falta de opciones ofensivas en plenitud. Las lesiones han golpeado a varios jugadores y han obligado al cuerpo técnico a improvisar en momentos clave.

Zague aprovechó el espacio para ironizar sobre el presente del equipo, en un contexto donde la exigencia hacia la Selección Mexicana es cada vez mayor. Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante sus declaraciones.

Zague, leyenda del América | IMAGO 7

Convocatoria de México genera dudas rumbo al Mundial 2026

La lista de Javier Aguirre ha sido objeto de análisis por parte de aficionados y especialistas. La combinación de jugadores, sumada a las ausencias por lesión, ha dejado interrogantes sobre el nivel competitivo del equipo.

La Fecha FIFA de marzo es considerada crucial, ya que podría perfilar la base del plantel que disputará el Mundial 2026. Por ello, cada nombre en la convocatoria adquiere relevancia.

En este escenario, el Tri busca encontrar estabilidad y recuperar confianza, mientras el cuerpo técnico evalúa variantes en todas las líneas del campo.

Lista de convocados de la Selección Mexicana

La convocatoria presentada por Javier Aguirre incluye a los siguientes jugadores:

  • Porteros:

  • Carlos Acevedo (Santos)

  • Raúl Rangel (Chivas)

  • Guillermo Ochoa (AEL Limassol FC)

  • Defensas:

  • Jorge Sánchez (PAOK)

  • Richard Ledezma (Chivas)

  • César Montes (Lokomotiv Moscú)

  • Israel Reyes (América)

  • Johan Vásquez (Genoa)

  • Everardo López (Toluca)

  • Jesús Gallardo (Toluca)

  • Jesús Angulo (Tigres)

  • Mediocampistas:

  • Erick Sánchez (América)

  • Brian Gutiérrez (Chivas)

  • Erik Lira (Cruz Azul)

  • Denzell García (Juárez)

  • Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

  • Orbelín Pineda (AEK Atenas)

  • Obed Vargas (Atlético de Madrid)

  • Álvaro Fidalgo (Real Betis)

  • Delanteros:

  • Roberto Alvarado (Chivas)

  • Julián Quiñones (Al-Qadsiah FC)

  • Alexis Vega (Toluca)

  • Germán Berterame (Inter Miami)

  • Guillermo Martínez (Pumas)

  • Raúl Jiménez (Fulham)

  • Armando González (Chivas)

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