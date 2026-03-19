Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo encabezan la lista de México, con mayoría de Chivas

Ya están listos los nombres de la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA, donde el equipo de Javier Aguirre afrontará los partidos de preparación ante Portugal y Bélgica, con una base marcada de jugadores de Chivas, que aportan cinco elementos a la convocatoria.

Álvaro Fidalgo con el jersey conmemorativo del Betis | X:@ RealBetis

El regreso de Paco Memo no es menor. Luego de un periodo fuera, Ochoa vuelve a ponerse bajo los tres palos como uno de los líderes naturales del grupo.

Del otro lado aparece la gran novedad: Álvaro Fidalgo. El mediocampista recibe su primera oportunidad con la Selección Mexicana y ahora el buen momento que está viviendo con Real Betis.

Guillermo Ochoa entrenando con el Tri| MEXSPORT

Más allá de estos nombres, la convocatoria también deja claro el peso de Chivas en el equipo nacional. El Rebaño aporta cinco jugadores, convirtiéndose en la base del plantel en esta ocasión.

En la portería, Aguirre se inclinó por Raúl Rangel, el propio Ochoa y Carlos Acevedo. En defensa aparecen nombres como Richard Ledezma, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Johan Vásquez, Everardo López y Jesús Angulo.

Selección Mexicana en el juego ante Panamá | IMAGO7

En la media: Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Orbelin Pineda, Charly Rodríguez, Erick Sánchez, Brian Gutiérrez.

En la delantera, Roberto Alvarado, Germán Berterame, Julián Quiñones, Alexis Vega, Memo Martínez Raul Jiménez y Armando González.

México enfrentará a dos selecciones europeas que exigirán al máximo este nuevo armado. Más allá de los resultados, los reflectores estarán sobre el rendimiento de Ochoa en su regreso y sobre Fidalgo, quien buscará aprovechar su primera oportunidad para ganarse un lugar rumbo a los próximos compromisos del Tri.

Toni Amor, asistente de Javier Aguirre, no dejará a la Selección Mexicana | MEXSPORT