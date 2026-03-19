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Futbol Nacional

Chivas, el más perjudicado: concentración del Tri rumbo al Mundial 2026 golpearía al Rebaño en Liguilla

Selección Mexicana en duelo ante Panamá | IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 14:02 - 19 marzo 2026
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Los seleccionados mexicanos se reunirán en el CAR un mes antes de que arranque el torneo mundialista

A menos de tres meses de que ruede el balón Trionda en la cancha del Estadio Banorte (antes Azteca), la Selección Mexicana se perfila para recibir su tercer Copa del Mundo, la cual promete ser un evento único y que además tendrá altas repercusiones en el futbol mexicano gracias a la concentración de un mes del cuadro tricolor.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cuándo serán baja los seleccionados mexicanos?

Una de las grandes sorpresas de México para la próxima justa mundialista será la concentración de más de un mes, esto con el fin de tener una mayor preparación para los tres juegos de la Fase de Grupos.

Contrario a lo que la mayoría podría creer, esta concentración podría tener graves consecuencias en el balompié nacional, pues la apretada agenda de futbol en México hace que esta preparación especial se empalme con el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX

Raúl Rangel, portero de la Selección Mexicana | IMAGO7

Durante el juego de Vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el periodista de TUDN, Gibrán Araige, confirmó la fecha en que Javier Aguirre pedirá a sus convocados de Liga MX reunirse en el CAR. El Vasco contará con los jugadores de la liga local a partir del 4 de mayo. 

Con esta decisión, los jugadores convocados con México que formen parte de los equipos calificados a la Liguilla tendrán que despedirse de sus clubes después de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

Selección Mexicana en el juego ante Panamá | IMAGO7

¿Cuáles son los equipos afectados?

Pese a que aún no hay una lista oficial de los convocado por Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026, con base a las convocatorias anteriores y en visita del panorama actual con lesionados en varias posición del campo, el equipo de las Chivas sería el más afectado. 

Actualmente el superlíder del torneo promedia  de cuatro a seis convocados a la Selección Mexicana, por lo que en caso de repetir esa cifra en la fiesta del verano, el equipo del Rebaño jugaría unas hipotéticas semifinales más de la mitad de su cuadro titular.

Otros de los equipos más afectados serían el Bicampeón Toluca, la Máquina de Cruz Azul y las Águilas del América, los tres contando con más de un representante de su cuadro titular con México.

Chivas celebrando ser el nuevo líder del Clausura 2026 | MEXSPORT
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