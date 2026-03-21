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A 82 días del Mundial: 'El héroe de Solna'. En Suecia 1958, el Tricolor logró su primer punto en Mundiales
En Mexico la tradición futbolera es una de las más fuertes e inquebrantables para la cultura, sin embargo, antes de las grandes marcas, los costosos boletos; incluso antes de los Raúl Jiménez, Javier Hernández, Cuauhtémoc Blanco y Jared Borguetti, hubo un hombre que marcó sus letras con oro sólido en la historia del futbol mexicano, Jaime Belmonte ‘El Héroes de Solna’.
La leyenda de Belmonte
Jaime Belmonte fue un futbolista originario de la Ciudad de México, nació el 8 de octubre de 1934 y lamentablemente perdió la vida el 21 de enero de 2009, dejando este mundo a la edad de 74 años.
Belmonte fue un reconocido artillero de las épocas del equipo de Cuautla, además de formar parte del Irapuato, pero sin duda, es recordado por hacer la hazaña más grande en aquella época, conseguir el primer punto de México en una Copa del Mundo.
El futbolista de la CDMX representó a México en el Mundial de Suecia 1958, es decir, en la cuarta participación tricolor en una justa mundialista. El cuadro nacional compartió grupo con tres equipos europeos: Galés, Hungría y entre ellos el anfitrión.
La escuadra dirigida en ese entonces por el español, Antonio López Herranz, contaba ya con jugadores de renombre importante para la historia del balompié nacional, entre ellos: Jesús del Muro, Antonio la Tota Carvajal, Salvador Reyes, Carlos Calderón, Jaime Gómez, José Antonio Roca y Raúl Cardenas, aunque nadie imaginó que en ese torneo nacería una nueva leyenda.
Pese a que México debutó con un fatídico pero esperado 3-0 ante Suecia, la hazaña llegó en la siguiente jornada, cuando el cuadro nacional enfrentó a su similar de Galés. En este duelo, el Tricolor caía 1-0 en los minutos finales, sin embargo, desde las sombras y del lugar menos esperado, Jaime Belmonte Magdaleno logró rematar un balón en la agonía del partido, el cual venció al portero, Jack Kelsey y significó el heroico empate a un gol y el primer punto de México en una Copa del Mundo, el 11 de junio de 1958.
Inmortal del pueblo
A su regreso, Belmonte fue condecorado como jugador histórico del Irapuato y del Cuautla FC, en 1956 y 1952. Desde entonces, fue recordado como el héroe de Solna, haciendo referencia a la ciudad donde México consiguió su primera gran hazaña en el torneo más importante del futbol ¿lo curioso? la fecha de aquel icónico gol es la misma que la de la inauguración del próximo Mundial, 11 de junio, 68 años después.
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