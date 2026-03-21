Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

A 82 días del Mundial: 'El héroe de Solna'. En Suecia 1958, el Tricolor logró su primer punto en Mundiales

Jaime Belmonte 1958 I MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 00:01 - 21 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Durante las primera apariciones de México en la Copa del Mundo, Jaime Belmonte anotó un gol histórico

En Mexico la tradición futbolera es una de las más fuertes e inquebrantables para la cultura, sin embargo, antes de las grandes marcas, los costosos boletos; incluso antes de los Raúl Jiménez, Javier Hernández, Cuauhtémoc Blanco y Jared Borguetti, hubo un hombre que marcó sus letras con oro sólido en la historia del futbol mexicano, Jaime Belmonte ‘El Héroes de Solna’.

Jaime Belmonte, histórico jugador mexicano I MEXSPORT

La leyenda de Belmonte

Jaime Belmonte fue un futbolista originario de la Ciudad de México, nació el 8 de octubre de 1934 y lamentablemente perdió la vida el 21 de enero de 2009, dejando este mundo a la edad de 74 años.

Belmonte fue un reconocido artillero de las épocas del equipo de Cuautla, además de formar parte del Irapuato, pero sin duda, es recordado por hacer la hazaña más grande en aquella época, conseguir el primer punto de México en una Copa del Mundo.

El futbolista de la CDMX representó a México en el Mundial de Suecia 1958, es decir, en la cuarta participación tricolor en una justa mundialista. El cuadro nacional compartió grupo con tres equipos europeos: Galés, Hungría y entre ellos el anfitrión.

Jaime Belmonte, el 'Héroe de Solna' I MEXSPORT

La escuadra dirigida en ese entonces por el español, Antonio López Herranz, contaba ya con jugadores de renombre importante para la historia del balompié nacional, entre ellos: Jesús del Muro, Antonio la Tota Carvajal, Salvador Reyes, Carlos Calderón, Jaime Gómez, José Antonio Roca y Raúl Cardenas, aunque nadie imaginó que en ese torneo nacería una nueva leyenda. 

Pese a que México debutó con un fatídico pero esperado 3-0 ante Suecia, la hazaña llegó en la siguiente jornada, cuando el cuadro nacional enfrentó a su similar de Galés. En este duelo, el Tricolor caía 1-0 en los minutos finales, sin embargo, desde las sombras y del lugar menos esperado, Jaime Belmonte Magdaleno logró rematar un balón en la agonía del partido, el cual venció al portero, Jack Kelsey y significó el heroico empate a un gol y el primer punto de México en una Copa del Mundo, el 11 de junio de 1958.

Jaime Belmonte, autor del gol del empate que significó el primer punto de México en Mundiales en 1958 I MEXSPORT

Inmortal del pueblo

A su regreso, Belmonte fue condecorado como jugador histórico del Irapuato y del Cuautla FC, en 1956 y 1952. Desde entonces, fue recordado como el héroe de Solna, haciendo referencia a la ciudad donde México consiguió su primera gran hazaña en el torneo más importante del futbol ¿lo curioso? la fecha de aquel icónico gol es la misma que la de la inauguración del próximo Mundial, 11 de junio, 68 años después.

Últimos videos
Lo Último
10:01 MLB: Las fechas clave de la temporada 2026
09:45 Escalofriante accidente provoca caos entre ciclistas en la Milano-Sanremo Femenil 2026
09:28 Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas
09:02 ‘Las Chivas tendrían que besarle los pies a Mazatlán’: Álvaro Morales manda contundente mensaje tras empate de Cruz Azul
08:54 Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo
08:44 VIDEO: “También los hombres tienen leche”: diputado saca polémica frase en plena sesión
08:23 ¿Llega al Mundial? Sebastián Abreu confesó el estado de salud de Gilberto Mora
08:15 Alisson Becker confirma lesión de gravedad: ¿Llega al Mundial?
07:57 ‘Kevin cumplió’: Larcamón elogió el regreso del portero colombiano
07:29 "Es una sensación de agrado que los jugadores respondan": Sergio Bueno habla de números con Mazatlán
Tendencia
1
Contra ¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor
2
Futbol ¿Pista sobre su futuro? Raúl Jiménez publica enigmático mensaje y conmociona las redes
3
Futbol Álvaro Fidalgo lanza mensaje tras su primera convocatoria con la Selección Mexicana
4
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
5
Contra CDMX estrena el Jardín de Lluvia más grande del país en el Estadio Azteca: así funcionará
6
Contra Tecate Emblema 2026 revela lineup por día: Jonas Brothers, Gloria Trevi y más encabezan el festival
Te recomendamos
MLB: Las fechas clave de la temporada 2026
Beisbol
21/03/2026
MLB: Las fechas clave de la temporada 2026
Escalofriante accidente provoca caos entre ciclistas en la Milano-Sanremo Femenil 2026
Otros Deportes
21/03/2026
Escalofriante accidente provoca caos entre ciclistas en la Milano-Sanremo Femenil 2026
Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas
Contra
21/03/2026
Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas
‘Las Chivas tendrían que besarle los pies a Mazatlán’: Álvaro Morales manda contundente mensaje tras empate de Cruz Azul
Empelotados
21/03/2026
‘Las Chivas tendrían que besarle los pies a Mazatlán’: Álvaro Morales manda contundente mensaje tras empate de Cruz Azul
Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo
Otros Deportes
21/03/2026
Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo
VIDEO: “También los hombres tienen leche”: diputado saca polémica frase en plena sesión
Contra
21/03/2026
VIDEO: “También los hombres tienen leche”: diputado saca polémica frase en plena sesión