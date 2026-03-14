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Futbol

A 89 días del Mundial: Manuel Negrete anotó el gol más bonito de los Mundiales, en Octavos de Final contra Bulgaria en México 1986

La Selección Mexicana en 1986 ganó su único partido de eliminación directa en la Copa del Mundo; pero Manuel Negrete se llevó los honores con el gol más bello
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 00:05 - 14 marzo 2026
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En el mismo torneo en el que Maradona se lució con el Gol del Siglo, el exmediocampista firmó una joya memorable para la Selección Mexicana

La historia de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo está llena de momentos de desilusión y frustración, siempre al límite de alcanzar el ansiado quinto partido. Sin embargo, hubo una ocasión en la que el sueño se volvió realidad y el Tri disputó los Cuartos de Final, e incluso soñó con meterse entre los semifinalistas.

Negrete en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Negrete en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Fue en el Mundial 1986, segundo en el que jugó como local, que el combinado azteca llegó por primera -y hasta ahora única ocasión- a Cuartos de Final, gracias a la victoria 2-0 frente a la Selección de Hungría. Manuel Negrete y Raúl Servín fueron los anotadores de aquel partido celebrado en el Estadio Azteca, aunque fue el tanto del primero el que pasó a la historia.

Negrete, autor del gol más bonito de los Mundiales

Si de algo no hay duda, es que en el Mundial 1986 el público mexicano fue testigo de goles históricos, entre los que destacan los dos que Diego Armando Maradona hizo frente a Inglaterra, la 'Mano de Dios' y el 'Gol del Siglo'. Sin embargo, cuando el 2018 la FIFA realizó una votación entre aficionados para elegir el mejor gol de los Mundiales, no fue el Diego quien se impuso, sino Negrete por su gol de tijera frente a Hungría.

Manuel Negrete con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Manuel Negrete con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La anotación fue espectacular no solo por la ejecución final, sino por la manera en la que el equipo dirigido por Bora Milutinovic construyó la jugada. Luego de una recuperación en medio campo, Luis Flores cedió para Javier 'Vasco' Aguirre, quien levantó el balón a media altura para Negrete, quien se lanzó en el aire y se tendió para, con una acrobática 'tijera', prender el esférico de zurda y vencer al búlgaro Jean Marie Paff al minuto 34.

Ya en la segunda mitad, al minuto 61, Raúl Servín apareció en un tiro de esquina para sentenciar el triunfo a favor del combinado azteca. Fue la primera ocasión en la historia, y hasta ahora la única, que México ganó un partido de Fase Eliminatoria en un Mundial mayor de la FIFA. Desafortunadamente, por el pase a Semifinales, luego del empate sin goles en tiempo regular y en la prórroga, el Tri cayó 4-1 en penales contra Alemania; Negrete fue el único mexicano que anotó su disparo.

Negrete en el equipo All Star, luego de la Copa Mundial 1986 | MEXSPORT
Negrete en el equipo All Star, luego de la Copa Mundial 1986 | MEXSPORT

Un gol que pasará a la historia

Han pasado 40 años desde aquella memorable anotación de Negrete y han transcurrido 18 desde que la FIFA la reconoció como la mejor de los Mundiales. Y si bien no se descarta que en un futuro haya un nuevo gol, o una nueva votación, que "desbanque" al jugador de Pumas, en la memoria de la afición mexicana ese gol quedará grabado por siempre, así como quedó inmortalizado con la placa que se puso en el Estadio Azteca, que este año hará historia como el primer estadio en recibir tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

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