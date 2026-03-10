Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Enrique Borja a la Selección Mexicana: "Rómpanse la ma... en la cancha"

Enrique Borja le pide a la selección que se esfuerce | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 19:18 - 09 marzo 2026
A poco menos de tres meses de que inicie la Copa Del Mundo 2026. Enrique Borja dio una contundente exigencia al combinado nacional

La leyenda y figura de la Selección Mexicana, Enrique Borja, dio su impresión sobre lo que espera de la Copa del Mundo 2026. Aprovechó el espacio para dar un mensaje a modo de exigencia para los jugadores que representarán a México en la justa mundialista.

Enrique Borja abrazando a André Jardine l MexSport

Borja es una leyenda en el futbol mexicano sobre todo en el Club America donde pasó gran parte de su carrera futbolística haciendo una dupla mortal al ataque junto a Carlos Reinoso.

Durante el evento de La Feria del Libro en la Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México, donde fue invitado, el exfutbolista Borja aprovechó para mandar un mensaje frío y fuerte a los actuales seleccionados nacionales.

Enrique Borja durante su etapa como presidente del San Luis| RECORD

Los jugadores tienen que elevar su nivel muchísimo más. Si me dijeran que este es el nivel habitual pues yo diría que la Selección Mexicana no puede competir en el Mundial. Pero sé que por la calidad y experiencia que han demostrado que claro que podemos competir.

El exseleccionado y figura nacional se convence que México va a competir con muchos factores a su favor y necesita aprovecharlos incluyendo siempre sudar la camiseta y romperse el alma en la cancha.

El mensaje de Enrique Borja a los seleccionados

Vamos a competir con una serie de cosas a nuestro favor y hay que aprovecharlas. No puedes pensar en todos los problemas, tienes que pensar en qué vas a hacer con los minutos que tengas, no en cuántos minutos vas a jugar. Vas a sentir a tu público y rómpete la madre, así se ha hecho y se tendrá que hacer siempre
David Faitelson y Enrique Borja | TWITTER @FAITELSON_ESPN
