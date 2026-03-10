Tatis se luce con grand slam y Dominicana avanza a cuartos con paliza 10-1 ante Israel

Fernando Tatis Jr. no quiso quedarse atrás en la maquinaria ofensiva de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

El 'Niño' conectó un grand slam e impulsó seis carreras, y los dominicanos aseguraron un lugar en los Cuartos de Final al apabullar el lunes 10-1 a Israel.

Tatis vació las bases con su jonrón en la segunda entrada ante un cambio de 78,5 mph de Ryan Prager. El astro de los Padres de San Diego se quedó de pie en el plato y admiró su batazo indiscutible por encima del muro del jardín izquierdo del loanDepot park de Miami.

El batazo de Tatis fue inédito para la República Dominicana en la historia del Clásico Mundial que está escenificando su sexta edición. Nunca antes habían bateado un grand slam en el torneo que lograron conquistar en 2013.

Fernando Tatis Jr. da el triunfo en el Clásico Mundial | AP

¿Qué dijo Fernando Tatis tras el Gran Slam?

“Estos son momentos únicos que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas”, dijo Tatis. “Era un sueño de niño. Vi al equipo en 2013, tenía 14 años en ese momento”.

"Poder hacer eso, tener ese tipo de situación, son momentos que nunca olvidaré”, agregó.

Tatis también aportó un sencillo de dos carreras en la séptima. Geraldo Perdomo había puesto en ventaja a los dominicanos con una base por bolas con las bases llenas.

Demás acciones del juego

Las seis carreras impulsadas de Tatis igualaron a Adrián González en 2009 como la segunda mayor cifra en un juego del Clásico, a una del récord de Ken Griffey Jr. en 2006.

Oneil Cruz añadió un jonrón solitario en la cuarta entrada ante Zack Weiss, un batazo que viajó 115,9 mph.

Los dominicanos suman ocho jonrones en este Clásico. México es el dueño del récord de jonrones en una edición del Clásico al acumular 14 en 2009.

Los dominicanos (3-0) lideran el Grupo D por encima de Venezuela (2-0), que también aseguró un boleto a cuartos de final gracias al triunfo de sus acérrimos rivales caribeños.

Venezuela enfrenta más tarde el lunes a Nicaragua (0-3). El ganador del duelo del miércoles entre Venezuela y República Dominicana enfrentará a Corea del Sur en un choque de cuartos de final en Miami el viernes. El perdedor se medirá con Shohei Ohtani y Japón en Miami el sábado.

Spencer Horwitz produjo la carrera de Israel con un jonrón en la cuarta entrada contra el ganador Brayan Bello, el único hit permitido en cinco innings por el derecho de los Medias Rojas de Boston que ponchó a siete y no dio bases por bolas.