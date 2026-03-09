Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?

Philadelphia Union vs América | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:18 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las Águilas viven momentos complicados en la Liga MX e intentarán dar la cara en la competición internacional

El Philadelphia Union recibirá al América en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2026. El partido está programado para el 10 de marzo de 2026 a las 17:00 horas. Este enfrentamiento promete ser un duelo interesante entre un equipo de la Major League Soccer y uno de los más poderosos clubes de la Liga MX.

Patricio Salas y Brian Rodríguez, atacantes del América, en festejo de gol ante Querétaro en el Clausura 2026 | IMAGO7

El Philadelphia Union llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo ganado dos partidos y perdido tres de sus últimos cinco compromisos. Los de Filadelfia vienen de caer ante San Jose Earthquakes (0:1) el 8 de marzo y frente a New York City FC (1:2) el 1 de marzo, ambos por la Major League Soccer. Sin embargo, mostraron su potencial ofensivo en la Liga de Campeones de la CONCACAF al golear dos veces al Defence Force, primero como visitante (0:5) el 18 de febrero y luego en casa (7:0) el 27 de febrero.

Por su parte, el America ha tenido un desempeño similar con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Los mexicanos vienen de vencer a Queretaro FC (1:2) el 7 de marzo, pero antes cayeron ante FC Juarez (1:2) el 5 de marzo y fueron goleados por Tigres (1:4) el 1 de marzo, todos por la Liga MX. Anteriormente, lograron una contundente victoria sobre Puebla (0:4) el 21 de febrero, pero perdieron contra CD Guadalajara (1:0) el 15 de febrero.

Trofeo de la Concacaf Champions Cup | IMAGO7

PHILADELPHIA VS AMÉRICA: CARA A CARA

En cuanto a los enfrentamientos directos, el América ha dominado claramente al Philadelphia Union en sus encuentros previos. Los equipos se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2021, con victorias para el conjunto mexicano. El 13 de agosto de 2021, CF America venció como local al Philadelphia Union por 2:0, y posteriormente, el 16 de septiembre del mismo año, volvió a imponerse por idéntico marcador (0:2), pero esta vez en territorio estadounidense. Este historial favorable podría dar confianza al equipo mexicano para el próximo enfrentamiento.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER PHILADELPHIA UNION VS AMÉRICA?

  • Fecha: martes 10 de marzo

  • Hora: 17:00 horas del centro de México

  • Lugar: Subaru Park

  • Dónde ver: FOX One

Últimos videos
Lo Último
15:24 Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; reportan personas atrapadas
15:21 ¡Enciende las alarmas! César Montes se lesiona en Rusia a escasos meses del Mundial 2026
15:02 Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
15:00 Rayados podría perder a Sergio Canales para el partido ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup
14:50 Mourinho es insultado por leyenda del Porto y se lanza sin piedad: “Se arrodillaban a mis pies”
14:11 Donald Trump llama al Primer Ministro de Australia a 'retener' a la Selección Femenil Iraní
14:10 ¡Oficial! Estos son los combates para La Velada del Año VI
14:09 ¿Llega al Mundial 2026? Neymar fue incluido en la lista preliminar de la Selección de Brasil
14:05 Novedades de Rayados para enfrentar a Cruz Azul
13:43 ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; reportan personas atrapadas
Contra
09/03/2026
Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; reportan personas atrapadas
¡Enciende las alarmas! César Montes se lesiona en Rusia a escasos meses del Mundial 2026
Futbol
09/03/2026
¡Enciende las alarmas! César Montes se lesiona en Rusia a escasos meses del Mundial 2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Contra
09/03/2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Rayados podría perder a Sergio Canales para el partido ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup
Futbol
09/03/2026
Rayados podría perder a Sergio Canales para el partido ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup
Mourinho es insultado por leyenda del Porto y se lanza sin piedad: “Se arrodillaban a mis pies”
Futbol
09/03/2026
Mourinho es insultado por leyenda del Porto y se lanza sin piedad: “Se arrodillaban a mis pies”
Donald Trump llama al Primer Ministro de Australia a 'retener' a la Selección Femenil Iraní
Futbol Nacional
09/03/2026
Donald Trump llama al Primer Ministro de Australia a 'retener' a la Selección Femenil Iraní