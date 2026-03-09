Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?

El Philadelphia Union recibirá al América en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2026. El partido está programado para el 10 de marzo de 2026 a las 17:00 horas. Este enfrentamiento promete ser un duelo interesante entre un equipo de la Major League Soccer y uno de los más poderosos clubes de la Liga MX.

Patricio Salas y Brian Rodríguez, atacantes del América, en festejo de gol ante Querétaro en el Clausura 2026 | IMAGO7

El Philadelphia Union llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo ganado dos partidos y perdido tres de sus últimos cinco compromisos. Los de Filadelfia vienen de caer ante San Jose Earthquakes (0:1) el 8 de marzo y frente a New York City FC (1:2) el 1 de marzo, ambos por la Major League Soccer. Sin embargo, mostraron su potencial ofensivo en la Liga de Campeones de la CONCACAF al golear dos veces al Defence Force, primero como visitante (0:5) el 18 de febrero y luego en casa (7:0) el 27 de febrero.

Por su parte, el America ha tenido un desempeño similar con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Los mexicanos vienen de vencer a Queretaro FC (1:2) el 7 de marzo, pero antes cayeron ante FC Juarez (1:2) el 5 de marzo y fueron goleados por Tigres (1:4) el 1 de marzo, todos por la Liga MX. Anteriormente, lograron una contundente victoria sobre Puebla (0:4) el 21 de febrero, pero perdieron contra CD Guadalajara (1:0) el 15 de febrero.

Trofeo de la Concacaf Champions Cup | IMAGO7

PHILADELPHIA VS AMÉRICA: CARA A CARA

En cuanto a los enfrentamientos directos, el América ha dominado claramente al Philadelphia Union en sus encuentros previos. Los equipos se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2021, con victorias para el conjunto mexicano. El 13 de agosto de 2021, CF America venció como local al Philadelphia Union por 2:0, y posteriormente, el 16 de septiembre del mismo año, volvió a imponerse por idéntico marcador (0:2), pero esta vez en territorio estadounidense. Este historial favorable podría dar confianza al equipo mexicano para el próximo enfrentamiento.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER PHILADELPHIA UNION VS AMÉRICA?