Futbol

¿Llega al Mundial 2026? Neymar fue incluido en la lista preliminar de la Selección de Brasil

Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP
Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:09 - 09 marzo 2026
El atacante no juega con la Verdeamarela desde octubre de 2023, pero Carlo Ancelotti le dará seguimiento

Una nueva ilusión surge en Brasil. A tres meses de que comience la Copa del Mundo Norteamérica 2026, resurgió la posibilidad de que Neymar sea convocado al torneo de la FIFA, luego de que fue incluido en la lista preliminar para los amistosos a finales de este mes. No obstante, será hasta la próxima semana que se confirme si será tomado en cuenta.

Al igual que Neymar, Endrick también está en la órbita de Carlo Ancelotti para los amistosos que la Selección de Brasil tendrá ante Francia (26 de marzo) y Croacia (31 de marzo) en Estados Unidos. En ambos casos, si son llamados oficialmente, podría ser su última oportunidad de ganarse un lugar en la lista mundialista.

Lesión de Rodrygo abrió las puertas a Neymar en Brasil

Desde que Ancelotti asumió las riendas de la Verdeamarela, una de las principales incógnitas es si el jugador de Santos será tomado en cuenta para el Mundial 2026. Al respecto, el técnico italiano ha externado que dependerá de lo sano que esté el futbolista, a quien las lesiones le han impedido retomar su mejor nivel, tanto con Al Hilal como Santos, y por supuesto con la selección.

Neymar, jugador del Santos de Brasil | AP

No obstante, a raíz de la lesión de Rodrygo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha replanteado sus opciones. Según los reportes de la prensa internacional, Igor Thiago, de Brentford, y Richarlison, de Tottenham, son dos jugadores que llevan la delantera para ser llamados con la Canarinha, y Vitor Roque también está entre las alternativas principales.

Pero con la baja prolongada del jugador de Real Madrid obliga a mirar otras opciones y de ahí la oportunidad para Neymar o Endrick. En el caso del primero, según reportes, se le condicionó  es que esté en tono y buen momento físico, luego de su más reciente operación de la rodilla, la cual precisamente lo dejó fuera de la última lista de Ancelotti en noviembre del año pasado.

Rodrygo en lamento con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Rodrygo en lamento con la Selección de Brasil | MEXSPORT

¿Cuándo fue el último partido de Neymar con la Selección de Brasil?

Desde el 18 de octubre de 2023, en la cuarta jornada de las eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa Mundial, Neymar no ha jugado con su selección. En aquella derrota 2-0 contra la Selección de Uruguay, comenzó como titular pero salió de cambio al final del primer tiempo por una rotura de ligamentos; Richarlison fue el encargado de reemplazarlo en el compromiso celebrado en el Estadio Centenario.

Ancelotti se mantendrá al mando de la Selección Brasileña | MEXSPORT
Ancelotti se mantendrá al mando de la Selección Brasileña | MEXSPORT

Desde entonces, entre amistosos, eliminatorias sudamericanas y la Copa América 2024, Brasil ha disputado 26 partidos sin 'Ney', quien a nivel de clubes se ha perdido 91 compromisos en ese periodo de tiempo. Ahora, con el inicio del Mundial 2026 tan cerca, el atacante de 34 años tendrá que apretar el paso para meterse en la lista final de Ancelotti.

