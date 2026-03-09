Verificación de edad requerida
Mourinho es insultado por leyenda del Porto y se lanza sin piedad: “Se arrodillaban a mis pies”
José Mourinho terminó caliente tras el empate a dos tantos en el Clásico entre el Benfica y Porto; el estratega portugués dejó en evidencia so molestia durante la conferencia de prensa post partido debido a los gritos recibidos por la leyenda de los ‘Dragones’ Lucho González.
El técnico que fue expulsado no se guardó nada sobre el que ahora funge como asistente técnico del equipo de la capital en la que resaltó que fue llamado ‘traidor’ en repetidas ocasiones, todo esto debido a su pasado que tuvo con el equipo y ahora se encuentra con el acérrimo rival.
“En cuanto a la expulsión, el personaje en el banquillo del FC Porto que también fue expulsado me llamó traidor 50 veces en el túnel. Me gustaría que me lo explicara: ¿traidor a qué o quién?”, lanzó directamente ante los reporteros después del descenlace.
Mourinho no quedó tranquilo por la palabra recibida: “Estuve en el FC Porto y les entregué mi alma. Fui al Chelsea , al Inter, al Real Madrid , al Fenerbahçe, y cambié las cosas. Lo di todo al mundo, mi alma, mi vida cada día. En eso consiste el profesionalismo.”
Mourinho y su duro mensaje
El entrenador del Porto resaltó que los fanáticos del Porto se ponían a sus pies durante su gestión desde banquillo durante la época de 2002 a 2004 y en donde apenas dos temporadas anó cuantiosos títulos incluyendo una Champions League.
“Los insultos de la afición son una cosa. Y eso es el futbol. Son los mismos aficionados con los que, hace años, no podía caminar por la ciudad, que se arrodillaban a mis pies. Ahora me insultan. No hay problema. ¿Pero que un compañero me llame traidor? ¿Traidor a qué? ¿A darlo todo por el Benfica?”, mencionó.
Mourinho catapultó mencionando su molestia contra el arbitraje: “Si mañana dejo el Benfica y me voy a otro sitio, haré lo mismo. ¿Traidor de qué? No me gustó. Me expulsaron injustamente. El cuarto árbitro hizo un trabajo pésimo durante todo el partido y sigue haciéndolo cuando se lo dije al árbitro”.
¿Cómo fue el partido?
Benfica rescató el empate a dos tantos en casa, después de verse en desventaja al medio tiempo, Victor Froholdt abriría el marcador al minuto 10, al 40’ Oskar Pietuszewski pondría el segundo. Para la parte complementaria los locales reaccionarían con Schjelderup y Barreiro al 69’ y 88’.
