Futbol Internacional

Alarma en Madrid, Mourinho respirará: ¿El Real sin su estrella ante Benfica?

José Mourinho, técnico del Benfica | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 00:01 - 25 febrero 2026
Malas noticias para el Real Madrid antes del partido de vuelta contra el Benfica en casa, en los playoffs de la Liga de Campeones. Según los medios franceses y españoles, Kylian Mbappé, la principal estrella del club blanco, no jugará debido a una lesión.

Según informa "L'Équipe", Mbappé interrumpió el entrenamiento del martes, y su participación en el partido del miércoles está en el aire. En el club, poco a poco se dan cuenta de que el problema no está resuelto y que forzarlo más podría salirles muy caro.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió al francés en rueda de prensa, asegurando que estaba listo, pero es evidente que la situación no es tan sencilla. El mero hecho de que se destaque el esfuerzo del francés confirma que juega con ciertas limitaciones, arrastrando molestias desde diciembre, y que cada partido supone un riesgo.

Álvaro Arbeloa en partido del Real Madrid l AP

Dado que el Real Madrid ganó el partido de ida en Lisboa, parece que hay margen para que Mbappé no juegue. Sin embargo, José Mourinho y el Benfica tendrán algo que decir al respecto e intentarán aprovechar cada oportunidad, a pesar de que no podrá dirigir al equipo desde el banquillo por sanción.

¿Cuándo se lesionó Mbappé?

Mbappé se lesionó contra el Celta el 7 de diciembre, y una resonancia magnética realizada antes de fin de año reveló una lesión en el ligamento lateral externo que requería al menos tres semanas de baja. Regresó al campo solo 11 días después, en medio de la presión competitiva y la final de la Supercopa de España contra el Barcelona. Después de eso, llegó la eliminación de la Copa contra el Albacete y un calendario que no dejaba espacio para el descanso. Mbappé solo descansó contra la Real Sociedad.

El debate ya no es médico, sino estratégico. Una pausa en este momento podría asegurar su presencia en la parte decisiva de la temporada y garantizar su participación en el Mundial.

Mbappé es duda ante Benfica | AP

En Valdebebas se especula con que, juegue o no contra el Benfica, debería tener al menos 10 días de descanso. Los partidos contra el Getafe y la visita al Celta en Vigo parecen un sacrificio aceptable para el Real Madrid. Todo para no perderlo a largo plazo.

