Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Cristi Chivu asume el primer gran revés en el Inter: "Amargura, nos faltaron estas dos cosas"

Cristi Chivu dirigiendo al Inter | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 00:05 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
el entrenador local, ha ofrecido su primera reacción tras la decepción sufrida en la Liga de Campeones. El Inter ha quedado eliminado de la competición en la fase de play-off para los octavos de final.

Después del 1-3 en la ida, el finalista de la competición de la temporada pasada intentó darle la vuelta al partido, pero el técnico rumano fue traicionado por Manuel Akanji (30 años), quien cometió un error increíble en el primer gol de los noruegos.

Jens Hauge abrió el marcador en el minuto 58, Evjen hizo el 2-0 en el 72', y Bastoni anotó un gol amargo para el Inter (76'), que ahora centra su atención en el campeonato.

Chivu compareció desolado en la entrevista flash y encontró explicaciones para este revés. No reprochó nada a sus jugadores, pero precisó que cualquier pequeño error en una competición de este calibre se paga caro.

Inter de Milán vs Bodo Glimt | AP
Inter de Milán vs Bodo Glimt | AP

Cristi Chivu, declaraciones tras el Inter - Bodo/Glimt: "Tuvieron más energía que nosotros"

"Lo intentamos de todas las maneras desde el inicio del partido, el Bodo es un equipo muy bien organizado. El hecho de que no encajaran el 1-0 les dio una comodidad mental, no tengo nada que reprochar a los chicos, lo intentaron por todos los medios para conseguirlo.

Ellos tuvieron más energía que nosotros, intentamos abrir el marcador, pero no lo logramos. Hay mucha amargura, lo intentamos, pero el Bodo tuvo más energía, aprovecharon la ventaja del 3-1 y hay que felicitarlos, merecieron seguir adelante.

(N. del R. - ¿El primer objetivo era el campeonato?) El objetivo es ser competitivos, y en la Champions no lo hemos logrado. Ganamos cuatro partidos seguidos, luego perdimos puntos a pesar de buenas actuaciones.

Marcus Thuram se lamenta tras una falla en el partido contra Bodo/Glimt | AP
Marcus Thuram se lamenta tras una falla en el partido contra Bodo/Glimt | AP

En la Champions el nivel es alto, si no tienes pragmatismo y lucidez, te encuentras con rivales que te castigan al primer error. Forzamos un poco el juego cuando ganábamos terreno, en el descanso les pedí que tuvieran más paciencia, que circularan el balón más rápido para desestabilizar ese 4-4-2 tan denso y organizado.

Tuvimos algunos centros, cuando entramos en el área tuvimos oportunidades, pero no encontramos el pase adecuado. Con más pragmatismo y lucidez podríamos haber desatascado el partido, lo intentamos de todas las maneras, con todas nuestras limitaciones además de nuestras cualidades. Es una pena, porque si hubiéramos marcado el 1-0, les habríamos metido más presión", declaró Cristi Chivu, según fcinter1908.it.

La energía es difícil de encontrar cuando juegas cada tres días; podríamos haber atacado mejor o de forma diferente. No tengo nada que reprochar a los chicos, lo intentaron por todos los medios, si hubiéramos logrado abrir el marcador, habríamos podido encontrar algo más de energía. Tenían 10 jugadores en el área, hay amargura, queríamos seguir adelante porque el objetivo era ser competitivos. En tres meses, ellos jugaron 4 partidos en la Champions y les fue bien.
Últimos videos
Lo Último
00:05 Cristi Chivu asume el primer gran revés en el Inter: "Amargura, nos faltaron estas dos cosas"
00:03 NFL Combine 2026: Los 10 prospectos que se robarán el show
00:01 Alarma en Madrid, Mourinho respirará: ¿El Real sin su estrella ante Benfica?
23:38 México vs Islandia: Un "equipo B" europeo para el ensayo del Tri
23:02 Trump se adjudica operativo contra El Mencho y confronta a México
22:29 ¿Cuál era la fortuna de “El Mencho” y quién podría quedarse con el dinero del CJNG?
22:28 Nashville golea a Atlético Ottawa y sella su pase a Octavos de Final de la Concachampions
22:14 Real Madrid vs Benfica: ¿Dónde ver la Vuelta de los Playoffs de la Champions League?
22:02 Kimi Antonelli revela el punto débil de Mercedes antes del inicio de la temporada
21:50 Kirk Cousins busca nuevo equipo; Atlanta dejará libre al QB empezando el año de NFL
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Cristi Chivu asume el primer gran revés en el Inter: "Amargura, nos faltaron estas dos cosas"
Futbol Internacional
25/02/2026
Cristi Chivu asume el primer gran revés en el Inter: "Amargura, nos faltaron estas dos cosas"
Caleb Downs apunta a robarse los reflectores en el Combine | AFP
NFL
25/02/2026
NFL Combine 2026: Los 10 prospectos que se robarán el show
Alarma en Madrid, Mourinho respirará: ¿El Real sin su estrella ante Benfica?
Futbol Internacional
25/02/2026
Alarma en Madrid, Mourinho respirará: ¿El Real sin su estrella ante Benfica?
México vs Islandia: Un "equipo B" europeo para el ensayo del Tri
Futbol Nacional
24/02/2026
México vs Islandia: Un "equipo B" europeo para el ensayo del Tri
Trump se adjudica operativo contra El Mencho y confronta a México
Contra
24/02/2026
Trump se adjudica operativo contra El Mencho y confronta a México
¿Cuál era la fortuna de “El Mencho” y quién podría quedarse con el dinero del CJNG?
Contra
24/02/2026
¿Cuál era la fortuna de “El Mencho” y quién podría quedarse con el dinero del CJNG?