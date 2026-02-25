Cristi Chivu asume el primer gran revés en el Inter: "Amargura, nos faltaron estas dos cosas"

Después del 1-3 en la ida, el finalista de la competición de la temporada pasada intentó darle la vuelta al partido, pero el técnico rumano fue traicionado por Manuel Akanji (30 años), quien cometió un error increíble en el primer gol de los noruegos.

Jens Hauge abrió el marcador en el minuto 58, Evjen hizo el 2-0 en el 72', y Bastoni anotó un gol amargo para el Inter (76'), que ahora centra su atención en el campeonato.

Chivu compareció desolado en la entrevista flash y encontró explicaciones para este revés. No reprochó nada a sus jugadores, pero precisó que cualquier pequeño error en una competición de este calibre se paga caro.

Inter de Milán vs Bodo Glimt | AP

Cristi Chivu, declaraciones tras el Inter - Bodo/Glimt: "Tuvieron más energía que nosotros"

"Lo intentamos de todas las maneras desde el inicio del partido, el Bodo es un equipo muy bien organizado. El hecho de que no encajaran el 1-0 les dio una comodidad mental, no tengo nada que reprochar a los chicos, lo intentaron por todos los medios para conseguirlo.

Ellos tuvieron más energía que nosotros, intentamos abrir el marcador, pero no lo logramos. Hay mucha amargura, lo intentamos, pero el Bodo tuvo más energía, aprovecharon la ventaja del 3-1 y hay que felicitarlos, merecieron seguir adelante.

(N. del R. - ¿El primer objetivo era el campeonato?) El objetivo es ser competitivos, y en la Champions no lo hemos logrado. Ganamos cuatro partidos seguidos, luego perdimos puntos a pesar de buenas actuaciones.

Marcus Thuram se lamenta tras una falla en el partido contra Bodo/Glimt | AP

En la Champions el nivel es alto, si no tienes pragmatismo y lucidez, te encuentras con rivales que te castigan al primer error. Forzamos un poco el juego cuando ganábamos terreno, en el descanso les pedí que tuvieran más paciencia, que circularan el balón más rápido para desestabilizar ese 4-4-2 tan denso y organizado.

Tuvimos algunos centros, cuando entramos en el área tuvimos oportunidades, pero no encontramos el pase adecuado. Con más pragmatismo y lucidez podríamos haber desatascado el partido, lo intentamos de todas las maneras, con todas nuestras limitaciones además de nuestras cualidades. Es una pena, porque si hubiéramos marcado el 1-0, les habríamos metido más presión", declaró Cristi Chivu, según fcinter1908.it.