Bodo/Glimt da la sorpresa y elimina a Inter de Milan en los Playoffs de Champions League

Sorpresa y noche histórica en San Siro. No conforme con su triunfo en casa en el partido de ida, Bodo/Glimt plantó cara a Inter de Milan en San Siro y eliminó al actual subcampeón de Champions League, en la primera gran sorpresa de la Fase Final del torneo de la UEFA. Mientras que para los noruegos fue una jornada memorable y disputarán los Octavos de Final para seguir dejando huella en su primera participación en el certamen.

Un grave error de Manuel Akanji en la salida al minuto 58 abrió el camino para la victoria de los noruegos, que se impusieron 1-2 en el partido, 5-2 en el marcador global. El central suizo perdió el esférico en la salida ante la presión alta de Ole Didrik Blomberg, cuyo disparo fue directo al cuerpo de Yann Sommer. Sin embargo, el rebote cayó en los pies de Jens Petter Hauge, que definió solo ante la portería desprotegida.

El delantero de 26 años brilló nuevamente 14 minutos más tarde para liquidar la eliminatoria, con un servicio adelantado para Håkon Evjen. El mediocampista se coló entre tres rivales y le ganó la espalda a la zaga, para recibir solo en el límite del área. Evjen controló de zurda y permitió un solo bote del esférico antes de prenderlo con un derechazo que sentenció el 0-2 del partido, 1-5 del global.

Aunque cinco minutos más tarde Alessandro Bastoni descontó para Inter en pelota parada, en una acción en la cual la tecnología de la línea de meta intervino, no hubo tiempo para la remontada. Con ello, el equipo dirigido por Cristian Chivu se convirtió en el primer fracaso de los Playoffs de la Champions League, mientras que Bodo/Glimt se unió a Atlético de Madrid como los invitados a Octavos de Final vía repechaje.

Jugadores de Bodo/Glimt celebran en el partido contra Inter en Champions League | AP

Noche histórica para Bodo/Glimt en Champions League

Hasta antes de la Temporada 2025-26, el equipo noruego nunca había disputado la Fase de Liga o de Grupos de la Champions League. En la campaña 2021-22 quedó fuera en la Primera Ronda ante Legia Varsovia; en la 2022-23 en la Fase de Clasificación contra Dinamo Zagreb, y en la 2024-25 frente a Estrella Roja, también en Fase de Clasificación.

Fue hasta este año que con un marcador global de 6-2 eliminó a Sturm Graz para llegar a la primera Champions League de su historia. Su actuación memorable no quedó ahí y en las últimas dos jornadas de la Fase de Liga venció en casa a Manchester City (3-1) y de visitante a Atlético de Madrid (1-2), con lo que le alcanzó para clasificar a Playoffs. Ahora, tras vencer a Inter en los dos juegos de la serie, buscará hacer historia en Octavos de Final.

Marcus Thuram se lamenta tras una falla en el partido contra Bodo/Glimt | AP

¿Cuándo y contra quién jugará Bodo/Glimt en los Octavos de Final?