Newcastle elimina al Qarabag; avanza a Octavos de Champions e iguala récord de goles en eliminatorias

Newcastle United es uno de los equipos invitados a la ronda de Octavos de Final de Champions League tras haber eliminado a Qarabag en una serie llena de goles. Si el equipo que avanzaba a la siguiente ronda lo hubiera definido solo el juego de Vuelta, todo habría sido más cerrado, ya que terminó 3-2; sin embargo, la goleada en el marcador global ha dado el golpe de autoridad en la mesa.

Con 12 goles en total, esta eliminatoria ya se ha metido a la historia como una de las de mayor cantidad de goles, pero se quedó muy cerca de poder entrar en un Top 3 o incluso superar a las demás, pues el último gol cayó en el minuto 57.

Los Magpies definieron la eliminatoria desde la Ida | AP

Unas Urracas sin piedad

Qarabag necesitaba de una victoria por goleada en el partido de Vuelta; de manera más específica, requería de ganar por seis goles para poderse quedar con el boleto a la siguiente ronda, pero no logró conseguirlo; por el contrario, apenas iniciando el compromiso, al minuto 4, Sandro Tonali se encontró con un rebote dentro del área chica, empujando el balón para ponerse al frente con gol de vestidor.

Tan solo un minuto después, Joelinton fue el encargado de poner el 2-0, tras una gran jugada de las Urracas que culminó en una extraordinaria volea del brasileño. Con esos dos goles, el marcador global ya tenía ocho goles solamente para los locales, dejando sin posibilidades a los de Azerbaiyán.

Sandro Tonali abrió el marcador en St. James' Park | AP

El segundo tiempo tuvo algunas señales de vida por parte de los visitantes, quienes comenzaron a tomar de manera más frecuente el balón, algo que les permitió también no recibir más goles, no al menos en los primeros 45 minutos.

¡Feria de goles!

Pese a ya estar eliminado, el cuadro azerbaiyano no se echó para atrás, fue todo lo contrario y además tuvo sus recompensas, pues fue apenas a los cinco minutos de la segunda mitad cuando Camilo Durán condujo la pelota, se plantó frente a Ramsdale y ante el asecho de Dan Burn, el colombiano metió un derechazo que puso el 2-1, pero aún faltaba mucho para poder pensar como mínimo en el empate.

Un solo gol alejó a esta eliminatoria de entrar en el top 3 de las más goleadoras | AP

La alegría de ese gol cafetalero fue solamente efímera, pues en un tiro de esquina posterior, Newcastle volvió a anotar, esta vez con un cabezazo potente de Sven Botman, dejando ya los ánimos por completo por el piso, aunque faltaría una emoción más.

Cinco minutos después de ese gol de Botman, vino una mano en el área, por lo que hubo penal en favor de la visita, mismo que fue atajado por Aaron Ramsdale, pero no hubo problemas para un contrarremate que se terminó por colar a la portería, dando así el resultado final. Ahora, los Magpies esperarán el sorteo de la siguiente etapa para conocer si se enfrentarán a Barcelona, tal y como lo hicieron en la Fase de Liga o a Chelsea, como frecuentemente hacen en la Premier League.

Eddi Howe metió a su equipo a la ronda de Octavos | AP

Como dato extra, la Eliminatoria entre estos dos equipos se ha quedado muy cerca de ser aún más histórica, pues ahora, con 12 goles en ella, pertenece al grupo de las 10 Eliminatorias más goleadoras, empatada con 2 Barcelona vs Bayer Leverkusen (10-2, 2011/12), Mónaco vs Manchester City 6-6 (2016/17, Octavos de Final).