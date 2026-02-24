Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Lionel Messi confirma que consume la Liga MX y 'defiende' a la MLS

El mejor jugador del mundo comentó que ve los juegos de la Liga MX. Todo gracias a la cercanía con México.
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 17:22 - 24 febrero 2026
El astro argentino reveló que la cercanía de Estados Unidos con México lo convirtió en

El astro argentino, Lionel Messi, volvió a dejar claro que el fútbol norteamericano y mexicano no le son ajenos. En una reciente charla con su amigo y compatriota Nahuel Guzmán para el podcast "Miro de Atrás", el capitán del Inter Miami confesó ser un seguidor activo de la Liga MX, destacando que su mudanza a los Estados Unidos ha facilitado este consumo deportivo.

Messi estuvo presente en un crossover con Martinoli y el 'Doctor' García | MexSport

MESSI MIRA PARTIDOS DE LIGA MX

Messi explicó que, durante su larga estancia en Europa, los husos horarios representaban una barrera casi insuperable para mantenerse al tanto de lo que ocurría en las canchas de México. Sin embargo, su llegada a la MLS ha cambiado por completo su perspectiva y sus hábitos como espectador.

"Incluso cuando vine acá mucho más, porque está más cerca. Cuando estás en Europa los horarios lo hace más difícil, pero cuando estás acá consumís muchísimo del futbol mexicano, como en México se debe de consumir mucho la MLS, porque estás muy cerca, incluso jugamos competencias juntos"
Lionel Messi con el Inter de Miami | AP

MESSI DESTACA CRECIMIENTO DE LA MLS

Al ser cuestionado sobre el nivel competitivo entre ambas ligas, el "10" ofreció una visión equilibrada. Si bien reconoció que históricamente el fútbol mexicano ha mantenido una jerarquía superior, no dudó en señalar que la brecha se está cerrando rápidamente, comparando la situación con lo que sucede actualmente en el plano de las selecciones nacionales.

Messi subrayó que el crecimiento de los clubes estadounidenses es una realidad que se hace evidente cada vez que ambas ligas se cruzan en torneos internacionales.

"Un poco lo que pasa a nivel de selecciones porque Estados Unidos y México están muy parejos... creo que los equipos de la MLS han crecido mucho y cuando vienen los equipos mexicanos a jugar acá les cuesta"

Con estas declaraciones, Messi no solo reafirma su respeto por el balompié azteca, sino que también se posiciona como un observador directo de la evolución del fútbol en la región.

Messi en amistoso | AP
