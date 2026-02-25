Frío en CDMX: activan Alerta Amarilla en ocho alcaldías para el miércoles 25 de febrero

Las bajas temperaturas continuarán en la Ciudad de México. Ante el pronóstico de frío durante la madrugada y primeras horas del miércoles 25 de febrero de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en ocho alcaldías.

De acuerdo con el aviso oficial, se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente entre las 04:00 y las 08:00 horas, por lo que autoridades capitalinas pidieron a la población tomar precauciones.

Se prevén temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius en ocho alcaldías capitalinas./ RS

Las alcaldías donde se activó la alerta son aquellas ubicadas en zonas altas o con antecedentes de descensos térmicos más marcados, donde el frío suele sentirse con mayor intensidad durante el amanecer.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por frío?

La medida aplica en ocho demarcaciones de la capital, donde se prevé que el termómetro descienda a niveles considerados de riesgo bajo, pero que pueden afectar principalmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Protección Civil explicó que la Alerta Amarilla se emite cuando se pronostican temperaturas que pueden generar afectaciones a la salud, por lo que recomendó abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura.

Autoridades recomiendan abrigarse con varias capas de ropa y evitar cambios bruscos de temperatura./ X

También se exhortó a la población a prestar especial atención a personas en situación vulnerable y a mascotas, además de evitar el uso de anafres o calentadores en espacios cerrados sin ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones.

Recomendaciones ante bajas temperaturas

Las autoridades capitalinas sugirieron utilizar varias capas de ropa, cubrir nariz y boca para evitar la entrada directa de aire frío y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.

En caso de presentar síntomas como malestar general, fiebre o dificultad para respirar, se recomienda acudir al centro de salud más cercano. Asimismo, el gobierno capitalino recordó que se puede solicitar apoyo a través del número de emergencias 911 o en los canales oficiales de Protección Civil.

