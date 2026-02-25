¿Cuántas veces ha jugado el Tricolor en Querétaro?

La Selección Mexicana, que comanda el Vasco Aguirre sigue con sus ensayos de cara al próximo Mundial 2026 a celebrarse en nuestro país y esta vez el sinodal es Islandia, en cotejo amistoso, en el Estadio La Corregidora, de Querétaro, escenario especial para el Tricolor.

Este recinto resulta emblemático para el Tricolor, porque hace 41 años lo inauguró, un 5 de febrero de 1985, con goleada de 5-0 sobre Polonia, ante una gradas abarrotadas con 40 mil espectadores y a casi 15 meses del primer partido del Mundial México 1986.

¿Quién hizo el primer gol en La Corregidora?

El primer gol en la historia del 'Aztequita', llamado así entonces por su similitud con el Azteca, fue obra de Tomás Boy con soberbio disparo kilométrico de tiro libre afuera del área por el costado izquierdo, apenas al minuto 8 que superó la estirada del portero polaco Jacek Kazimierski; Manuel Negrete, con doblete (12' y 65'), Félix Cruz (27') y Luis Flores (61'), contribuyeron a la 'manita'.

De inmediato, al día siguiente, el representativo mexicano disputó su segundo encuentro en la nueva 'joya' queretana, pero lo hizo con un plantel alterno, que buscaba un lugar para la justa mundialista de nuestro país, encabezado por Benjamín Galindo, Gonzalo Farfán, Mauricio Peña, Alex Domínguez, Celestino Morales, entre otros; este equipo 'B' cayó en amistoso ante Suiza 1-2.

Chicharito Hernández dispara ante la marca del panameño Gabriel Gómez, en La Corregidora, en 2014. l MEXSPORT

Breve tradición conmemorativa

Al año siguiente, comenzó una breve tradición para el Tri de jugar en La Corregidora en cada aniversario, pero sólo fueron dos años. En 1986, dos victorias ante clubes, frente a Argentinos Juniors y Universidad de Chile; en 1987, de nuevo con equipo alterno, el rival fue el Sporting de Lisboa, estos tres cotejos son considerado de tipo 'B' por la FIFA.

En 2018, el Tricolor cayó ante Chile, en La Corregidora. l IMAGO7

Balance positivo

Y desde 2011, el Tricolor únicamente ha disputado otros cuatro cotejos, para totalizar nueve, con registro de seis triunfos y tres derrotas sin empates, con 20 goles a favor y nueve en contra, así que el duelo de este miércoles por la noche será el décimo de la escuadra azteca en la historia, tanto en Querétaro como en La Corregidora.

Partidos del Tricolor en Querétaro