Contra

Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos

El británico se presentará el 7 de octubre en el Palacio de los Deportes / FB: @robbiewilliams
Jorge Reyes
Jorge Reyes 20:57 - 24 febrero 2026
El “niño malo” del britpop volverá tras tres años de ausencia y con una nueva gira

Después de tres años sin pisar escenarios mexicanos, Robbie Williams confirmó su regreso al país con un show en solitario que promete ser uno de los conciertos más esperados de 2026.

El cantante británico se presentará el 7 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, en lo que será una única fecha para reencontrarse con su público mexicano.

Robbie Williams regresa al Palacio de los Deportes dentro de la gira 'BritPop' / FB: @robbiewilliams

La noticia fue revelada a través de redes sociales por Ocesa, generando inmediata reacción entre sus seguidores.

¿Cuándo es la preventa y la venta general?

La preventa bancaria arrancará el lunes 2 de marzo, mientras que la venta general comenzará el 3 de marzo. Los horarios oficiales aún están por confirmarse.

Hasta el momento no se han anunciado los precios de los boletos, pero se espera que se den a conocer en los próximos días.

Las presentaciones del cantante son un show garantizado y lleno de éxitos / FB: @robbiewilliams

El “entertainer” que conquistó al mundo

Desde que dejó Take That en los años 90, Robbie Williams construyó una carrera en solitario que lo colocó como una de las figuras más importantes del pop británico.

Con más de 75 millones de discos vendidos, el intérprete ha sabido combinar espectáculo, irreverencia y una conexión directa con su público. Su estilo provocador y su energía en vivo lo han convertido en uno de los performers más sólidos de su generación.

La preventa Banamex arrancará el lunes 2 de marzo / Especial

La historia de Robbie Williams en México

El británico no es ajeno al público mexicano. Estas han sido sus visitas más importantes:

  • 2005 – Intensive Care Tour: debut en el Estadio Azteca y participación en “El Evento 40”.

  • 2006 – Close Encounters Tour: show en el Foro Sol.

  • 2018 – The Heavy Entertainment Show Tour: encabezó el Corona Capital.

  • 2023 – XXV Tour: acto principal del Tecate Emblema.

Ahora, en 2026, buscará escribir un nuevo capítulo en su relación con México.

Música
