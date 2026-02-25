Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Real Madrid vs Benfica: ¿Dónde ver la Vuelta de los Playoffs de la Champions League?

Real Madrid vs Benfica | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 22:14 - 24 febrero 2026
El Real Madrid recibe al Benfica en el Estadio Bernabéu por la Champions League 2025/2026

El Real Madrid se enfrentará al Benfica en un crucial partido de la Champions League temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el 25 de febrero de 2026 a las 14:00 horas en el Estadio Bernabéu. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Slavko Vincic, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento de alto nivel.

En la actual edición de la Champions League, el Real Madrid ocupa la novena posición con 15 puntos tras disputar 8 partidos, habiendo anotado 21 goles y concedido 12. Por su parte, el Benfica se encuentra en una situación más complicada, ubicándose en el puesto 24 con 9 puntos en los mismos 8 encuentros disputados, con 10 goles a favor y 12 en contra. La diferencia de seis puntos entre ambos equipos refleja la superioridad del conjunto madrileño en esta competición, aunque los portugueses buscarán recortar distancias con una victoria a domicilio.

Jugadores de Real Madrid celebran el gol de Vinicius ante Benfica | AP
El Real Madrid llega a este encuentro tras una derrota por 2:1 ante Osasuna en LaLiga el 21.02.2026. Sin embargo, los blancos venían de una buena racha con cuatro victorias consecutivas, incluyendo un triunfo por 0:1 ante el propio Benfica en Champions League (17.02.2026), una contundente victoria por 4:1 frente a la Real Sociedad (14.02.2026), un 0:2 contra Valencia (08.02.2026) y un 2:1 ante el Rayo Vallecano (01.02.2026). Por su parte, el Benfica llega en buen momento en su liga, habiendo vencido 3:0 al AVS Futebol SAD (21.02.2026), aunque cayó derrotado precisamente ante el Real Madrid por 0:1 en Champions League (17.02.2026). Anteriormente, los portugueses consiguieron victorias ante Santa Clara por 1:2 (13.02.2026) y Alverca por 2:1 (08.02.2026), además de un empate 0:0 contra Tondela (01.02.2026).

En los enfrentamientos recientes entre ambos equipos, el balance es equilibrado. El último encuentro tuvo lugar el 17 de febrero de 2026 en la Champions League, donde el Real Madrid se impuso por 0:1 en el estadio del Benfica. Sin embargo, en el duelo anterior disputado el 28 de enero de 2026, también por Champions League, fueron los portugueses quienes salieron victoriosos con un contundente 4:2. Este historial reciente promete un partido reñido donde ambos equipos intentarán imponer su estilo.

Vinicius Junior se presenta como la gran estrella del Real Madrid para este encuentro. El delantero brasileño ha sido fundamental en el esquema ofensivo de los blancos durante esta temporada, destacando por su velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. Su actuación será determinante para las aspiraciones madridistas, especialmente tras haber sido clave en la victoria del partido de ida. Por parte del Benfica, Vangelis Pavlidis emerge como su principal amenaza ofensiva. El delantero griego ha demostrado ser un goleador eficaz en la competición portuguesa y buscará romper la defensa madridista para ayudar a su equipo a conseguir un resultado positivo en el Bernabéu.

Benfica vs Real Madrid | AP
¿DÓNDE VER REAL MADRID VS BENFICA?

  • Fecha: miércoles 25 de febrero

  • Hora: 14:00 horas del centro de México

  • Lugar: Santiago Bernabéu

  • Dónde ver: FOX One y TNT Sports

