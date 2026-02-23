Dean Huijsen publica meme racista y Real Madrid sale a dar la cara con todo y disculpa

En un contexto de lucha contra el racismo en el futbol tras lo ocurrido con Gianluca Prestianni y Vinícus Jr., nuevamente Real Madrid se ve envuelto en una polémica con tintes racistas tras la publicación de un meme por parte de su defensa Dean Huijsen.

La imagen en cuestión se consideró ofensiva para la comunidad asiática, por lo que Real Madrid dio la cara y ofreció disculpas por la acción de su futbolista.

La polémica se dio debido a un meme que mostraba a un hombre de origen asiático junto con dos comentarios de usuarios: "hasta los chinos lo llaman chino" y "puedes vendarle los ojos con hilo dental".

Dean Huijsen reposted a video on Instagram which sparked controversy, with some fans arguing it has a racist meaning towards Asian people.



Real Madrid have now posted a message on the Chinese social network Weibo with an apology on behalf of the player.

El mensaje de disculpa por parte del Real Madrid se difundió en la plataforma Weibo, que es una de las aplicaciones de mensajería más usada en el país asiático.

De hecho, el conjunto merengue publicó el mensaje en chino para que fuese entendible para todos los hablantes de la lengua asiática.

Me disculpo sinceramente con mis amigos chinos. Anteriormente reenvié sin intención un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue totalmente involuntario y lamento el malestar causado

El defensa argumentó que la publicación se hizo de manera involuntaria y que no buscaba en ningún momento causar revuelo u ofender a ninguna persona o comunidad. El español borró la publicación cuando se hizo el revuelo por redes sociales.

¿Habrá sanción para Huijsen tras la publicación?