¿Peligra el Mundial 2026 para Gilberto Mora? Esto se sabe

Gilberto Mora sigue en la cuerda floja para subirse a la convocatoria de la Selección Mexicana que irá a la Copa del Mundo 2026, el mediocampista de los Xolos de Tijuana no se ha recuperado de su lesión y todo indica que requiere de una operación para estar de regreso después de la búsqueda de diversas alternativas.

De acuerdo con Alberto Bernard, el jugador de Xolos ha ido a buscar opiniones hasta con cinco doctores diferentes y simplemente la respuesta ha sido contundente: “necesita operación”; sin embargo, de realizarse la intervención, sería muy probable que no llegara a la justa veraniega.

“Ya van cinco doctores que lo están analizando y sigue indicando que está para operarlo; primero lo atendió el doctor de Xolos, hizo caro de cara de que esto no es nada ligero…viajó el doctor de la Selección y dijo hay caramba…”, resaltó el periodista durante Infiltrados (programa que puedes sintonizar a través de las plataformas de RÉCORD en punto de las 13:00 horas).

Gilberto Mora en el CL2026 l IMAGO7

“Luego fue a San Diego a atender y fue el mismo diagnóstico no puede salir de forma natural o reposo necesita algo más… de allí fue con la cuarta opinión con unos asiáticos a Santa Clara y fue lo misma respuesta… la semana pasada fue llevado a Pittsburgh la persona no me supo decir porque llegó prácticamente para el juego”, catapulta Bernard.

Gilberto Mora en el estadio de Xolos en el CL2026 l IMAGO7

¿Qué tiene Gilberto Mora?

Gilberto Mora perdió toda actividad sobre la cancha durante los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia; el atacante de Xolos, se bajó de la convocatoria tras molestias físicas que arrastra desde el inicio del Clausura 2026 de Liga MX.

A través de un comunicado se detalló que el futbolista no continuó con el grupo de trabajo luego de que se detectaron molestias físicas durante la revisión médica practicada a su llegada a la concentración, por lo que se determinó que no se encontrara en condiciones óptimas para mantenerse con el plantel.

“La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la LIGA MX. En coordinación con su Club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo”, se emitió en el comunicado.

Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cuál fue su último partido?