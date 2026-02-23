UEFA desestimó denuncia de Benfica contra Valverde de Real Madrid

El partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica en los Playoffs de la Champions League todavía no se disputa, pero la polémica está encendida. No solo fue la determinación de la UEFA de sancionar a Gianluca Prestianni por sus supuestos insultos racistas a Vinicius Jr., sino también la decisión de no castigar a Federico Valverde por su agresión a Samuel Dahl.

Este lunes trascendió que el organismo europeo decidió no proceder contra el jugador merengue a pesar de la denuncia formal presentada por el equipo portugués. Según los reportes de la prensa europea, la UEFA consideró que la acción de Valverde no ameritaba una sanción disciplinaria.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

¿Qué pasó com Federico Valverde ante Benfica?

Fue alrededor del minuto 82, ya con el marcador 1-0 a favor del conjunto merengue y con las emociones a punto de ebullición, que en el jaloneo con Dahl por la banda el uruguayo soltó un puñetazo. Por la misma inercia del movimiento de ambos jugadores, el golpe no llegó a impactar, pero en la repetición fue evidente la agresión.

Sin embargo, ni el árbitro François Letexier ni el VAR se percataron de lo ocurrido, por lo que Benfica buscó "justicia" en los despachos y presentó el video de la acción para buscar una sanción. Pese a ello, la UEFA desestimó la denuncia y consideró que no era necesario un castigo, por lo que Valverde estará disponible para el juego de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu.

Vinicius Júnior acusando actos de racismo en su contra I AP

Benfica, molesto con la decisión de la UEFA

Por razones obvias, la determinación no fue bien recibida en el entorno portugués, ya molesto con la decisión de suspender a Prestianni. "Esta es, sin duda, una situación que mereció una tarjeta roja, pero no fue sancionada durante el partido, y con esta expulsión, no merece mayor sanción", expresó el club, según medios europeos.

Jugadores de Real Madrid celebran el gol de Vinicius ante Benfica | AP