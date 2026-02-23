Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Antoine Griezmann en conversaciones para unirse al Orlando City de la MLS, según fuentes

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP
Emiliano Arias Pacheco 16:57 - 23 febrero 2026
Con información de The Athletic, el jugador del Atlético de Madrid es la joya en la corona para antes de este verano

La MLS quiere preparar otro bombazo. La Major League Soccer y la Liga Profesional Saudí se han convertido en el destino predilecto para un sinfín de futbolistas en el ocaso de sus carreras, aunque otros han llegado a una buena edad. Uno de esos jugadores que puede llegar sin ser un veterano al balompié estadounidense es Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid.

Con información de The Athletic, el Campeón del Mundo con Francia en 2018 es uno de los objetos deseados por parte del Orlando City. Pese a que no hay un acuerdo en vigor todavía, el director deportivo del equipo de Florida, Ricardo Moreira, ha viajado en múltiples ocasiones a España para trabajar en un acuerdo.

No es el primer interés de la MLS por Griezmann

El Principito es uno de los jugadores más mediáticos en el mundo entero, razón por la cual ha estado vinculado en los últimos años con el futbol estadounidense. De acuerdo con distintos reportes, el nacido en la comuna de Mâcon estuvo en el radar del Inter Miami, pero el acuerdo nunca llegó.

Ahora, el otro equipo de Florida intentará convencer a Antoine Griezmann para ficharlo antes de la primera ventana primaria de la MLS, que se extiende hasta el 26 de marzo. Sin embargo, en los objetivos del francés no está abandonar de una forma abrupta Europa, y mucho menos a meses del Mundial 2026.

¿Cuándo puede llegar Antoine Griezmann al Orlando City?

Griezmann se puede unir a leyendas de la talla de Kaká y Nani, quienes vistieron la casaca morada del Orlando City hace algunos ayeres. Ante la poco probable salida antes del verano, el conjunto de Florida ofrecerá una oferta al Atlético de Madrid y al galo en la ventana de verano.

Además del Orlando City, cuatro equipos más del balompié estadounidense se quieren hacer de los servicios de Griezmann, pero Los Leones llevan una ventaja de por medio. El conjunto de Florida cuenta con el llamado "Derecho de Descubrimiento", por lo que la primera oferta que escuchará el galo será de los de morado.

Los Derechos de Descubrimiento son un mecanismo exclusivo de la Major League Soccer que otorga prioridad absoluta para fichar jugadores específicos antes que otros equipos. Básicamente funciona bajo una lógica de "el primero que lo reclama, se lo queda".

