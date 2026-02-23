Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho

El Poder Judicial determinó declarar día inhábil este lunes 23 de febrero, luego de los hechos violentos registrados en distintas entidades tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La medida fue adoptada como acción preventiva ante los bloqueos carreteros, quema de vehículos y otros incidentes derivados de la reacción de grupos delictivos. El objetivo es salvaguardar la integridad de trabajadores, operadores jurídicos y usuarios del sistema judicial.

De acuerdo con el acuerdo difundido, la suspensión implica que no correrán plazos ni términos procesales durante esa jornada en los órganos jurisdiccionales correspondientes.

📌 El Órgano de Administración Judicial informa



Desde que se hizo público el operativo de las autoridades de seguridad del país, el Pleno del #OAJ ha mantenido coordinación y comunicación con las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad

¿Por qué se declaró día inhábil el 23 de febrero?

La decisión se tomó en el contexto de la violencia registrada tras el abatimiento del líder del CJNG. Diversos estados reportaron afectaciones a la movilidad y reforzamiento de operativos de seguridad, lo que llevó a las autoridades judiciales a optar por una medida preventiva.

En ese sentido, se precisó que la determinación también deja margen a cada órgano jurisdiccional para evaluar su situación específica.

“El pleno respalda la decisión de las personas juzgadoras que evalúen la necesidad de declarar el 23 de febrero de 2026 como día inhábil”, señaló.

La resolución no implica una suspensión prolongada de actividades, sino únicamente la interrupción de labores durante el día señalado, con la finalidad de evitar riesgos ante el contexto de seguridad.

Al declararse día inhábil, los términos legales quedan suspendidos y se reanudarán conforme a los calendarios oficiales una vez restablecidas las actividades normales.

No obstante, los servicios considerados urgentes o indispensables podrán mantenerse en funcionamiento según lo determinen las autoridades correspondientes.

La medida se suma a otras acciones adoptadas por distintas instituciones públicas para reforzar la prevención y la coordinación tras los acontecimientos registrados en el país.