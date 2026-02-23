Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Capitán! Keylor Navas protagoniza emotivo momento con José Caicedo y la afición de Pumas

Keylor Navas festejando uno de los dos goles de Angulo en el duelo ante Rayados | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 20:40 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El guardameta tico ha dado de qué hablar de una manera en la que nadie en la afición auriazul esperaba

El invicto de Pumas sigue latente, ya que esta vez, en el partido correspondiente a la Jornada 7, los universitarios han vencido a Monterrey 2-0 en el Estadio Olímpico Universitario, justo en el día de cumpleaños de Efraín Juárez, su entrenador.

A pesar de que el autor de los dos goles con los que han ganado fue Álvaro Angulo, al final del partido, uno de los jugadores más queridos del plantel auriazul dio de qué hablar, en torno a una situación que no para todos ha sido lo mejor.

Pumas venció a Rayados en el cumpleaños de Efraín Juárez | Imago7

Keylor se opone a la falta de apoyo

Durante los últimos meses, uno de los jugadores a los que más se ha criticado por parte de la afición hacia el equipo universitario es a José Caicedo, de quien muchos fanáticos han pedido la salida del club lo más pronto posible, pues consideran que no ha aportado gran cosa recientemente.

Ante esto, después de la victoria de los Azul y Oro, el portero tico Keylor Navas se acercó con la afición que se dio cita en CU para verlos jugar en lo que terminó siendo el cierre de la Jornada 7, pero no solo agradeció, también se dio tiempo para pedir algo a los que aún se mantenían en las gradas.

Antes de retirarse a los vestidores, Navas aprovechó que se encontraba a un lado de José Caicedo para abrazarlo y pedir a los aficionados que lo apoyen de la misma manera que a él o algunos de los favoritos del club, gesto que agradeció el 8 de Pumas chocando el puño con el costarricense mientras se acercaban al medio campo en sus últimos segundos dentro del mismo.

¿Cuál es la realidad de Pumas?

El equipo de Efraín Juárez se mantiene como uno de los dos equipos que no ha perdido en el Clausura 2026 junto a Toluca, además de ser el tercer lugar de la competencia, algo que mantiene a la afición con sentimientos encontrados, pues en la Concachampions quedaron eliminados ante San Diego FC.

El cuadro auriazul sigue en la parte más alta de la tabla, tan solo detrás de Chivas y Cruz Azul, algo que le daría la posibilidad de clasificar de manera directa, situación que no consigue desde hace bastante tiempo.

Pumas es el tercer lugar del torneo de Clausura 2026 | Imago7

En cuanto a su calendario, los auriazules tendrán que regresar a ser visitantes, pues vendrá un partido en contra de los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, para posteriormente regresar al Estadio Olímpico Universitario y recibir al bicampeón Toluca; ya en la décima jornada tendrán que visitar a Necaxa, preparando lo que será el la undécima jornada el regreso de Cruz Azul al EOU.

Últimos videos
Lo Último
23:28 Elimination Chamber 2026: ¿Cuándo y dónde ver el PLE de WWE?
23:22 El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año
22:56 “Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev
22:50 "Quiere humillarlos": exingeniero de F1 enaltece la personalidad ganadora de Max Verstappen
22:25 Así fue la vez que disparos interrumpieron un juego entre Santos y Monarcas en 2011
21:52 ¡GOYA, GOYA! La mascota de Pumas Femenil aparece en CU
21:39 ¡Lo lograron, lo rompieron! Chicharito reaparece con video en el que se muestra llorando
21:33 Dani Ceballos es baja del Real Madrid por lesión en la pantorrilla
21:20 Domènec Torrent enaltece a Pumas y Efraín Juárez: “no entiendo las críticas”
20:57 ¿Bancos cerrados este lunes 23 de febrero? Esto se sabe
Tendencia
1
Futbol ¡Capitán! Keylor Navas protagoniza emotivo momento con José Caicedo y la afición de Pumas
2
Futbol El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
3
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
4
Futbol ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
5
Futbol Revelan inconformidad del Gato Ortiz por exclusión de la lista de candidatos para el Mundial 2026
6
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
Te recomendamos
Elimination Chamber 2026: ¿Cuándo y dónde ver el PLE de WWE?
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: ¿Cuándo y dónde ver el PLE de WWE?
El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año
NFL
22/02/2026
El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año
“Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev
Otros Deportes
22/02/2026
“Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev
"Quiere humillarlos": exingeniero de F1 enaltece la personalidad ganadora de Max Verstappen
Fórmula 1
22/02/2026
"Quiere humillarlos": exingeniero de F1 enaltece la personalidad ganadora de Max Verstappen
Así fue la vez que disparos interrumpieron un juego entre Santos y Monarcas en 2011
Futbol
22/02/2026
Así fue la vez que disparos interrumpieron un juego entre Santos y Monarcas en 2011
¡GOYA, GOYA! La mascota de Pumas Femenil aparece en CU
Futbol Nacional
22/02/2026
¡GOYA, GOYA! La mascota de Pumas Femenil aparece en CU