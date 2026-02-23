¡Capitán! Keylor Navas protagoniza emotivo momento con José Caicedo y la afición de Pumas

El invicto de Pumas sigue latente, ya que esta vez, en el partido correspondiente a la Jornada 7, los universitarios han vencido a Monterrey 2-0 en el Estadio Olímpico Universitario, justo en el día de cumpleaños de Efraín Juárez, su entrenador.

A pesar de que el autor de los dos goles con los que han ganado fue Álvaro Angulo, al final del partido, uno de los jugadores más queridos del plantel auriazul dio de qué hablar, en torno a una situación que no para todos ha sido lo mejor.

Pumas venció a Rayados en el cumpleaños de Efraín Juárez | Imago7

Keylor se opone a la falta de apoyo

Durante los últimos meses, uno de los jugadores a los que más se ha criticado por parte de la afición hacia el equipo universitario es a José Caicedo, de quien muchos fanáticos han pedido la salida del club lo más pronto posible, pues consideran que no ha aportado gran cosa recientemente.

Ante esto, después de la victoria de los Azul y Oro, el portero tico Keylor Navas se acercó con la afición que se dio cita en CU para verlos jugar en lo que terminó siendo el cierre de la Jornada 7, pero no solo agradeció, también se dio tiempo para pedir algo a los que aún se mantenían en las gradas.

Antes de retirarse a los vestidores, Navas aprovechó que se encontraba a un lado de José Caicedo para abrazarlo y pedir a los aficionados que lo apoyen de la misma manera que a él o algunos de los favoritos del club, gesto que agradeció el 8 de Pumas chocando el puño con el costarricense mientras se acercaban al medio campo en sus últimos segundos dentro del mismo.

¿Cuál es la realidad de Pumas?

El equipo de Efraín Juárez se mantiene como uno de los dos equipos que no ha perdido en el Clausura 2026 junto a Toluca, además de ser el tercer lugar de la competencia, algo que mantiene a la afición con sentimientos encontrados, pues en la Concachampions quedaron eliminados ante San Diego FC.

El cuadro auriazul sigue en la parte más alta de la tabla, tan solo detrás de Chivas y Cruz Azul, algo que le daría la posibilidad de clasificar de manera directa, situación que no consigue desde hace bastante tiempo.

Pumas es el tercer lugar del torneo de Clausura 2026 | Imago7