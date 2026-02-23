Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Sigue el invicto! Pumas supera a Rayados y continúa la racha sin perder

Álvaro Angulo anota doblete con Pumas ante Rayados | IMAGO7
David Torrijos Alcántara 19:03 - 22 febrero 2026
El conjunto auriazul vuelve a vencer a Monterrey desde 2022

Efraín Juárez recibió uno de los mejores regalos de cumpleaños con el triunfo de su equipo ante Rayados de Monterrey. El Club Universidad Nacional superó 2-0 al conjunto regiomontano para confirmar que será un serio competidor por el título. 

Con la victoria, Pumas continúa con la racha invicta en siete fechas disputadas, por lo que se une a Toluca como los únicos invencibles en lo que va del Clausura 2026, una estadística importante en un torneo que inició con múltiples críticas.

Keylor Navas festejando el gol de Angulo | MEXSPORT

¿Cómo fue la victoria de Pumas sobre Rayados?

A Pumas le bastó con la primera mitad para sentenciar el encuentro. A pesar de que Rayados tuvo oportunidades en el primer tramo del encuentro, el equipo local creció y encontró la primera anotación con Álvaro Angulo, quien definió correctamente tras un centro preciso proporcionado por Rodrigo López.

El colombiano salió motivado a la cancha del Estadio Olímpico Universitario, pues al 24’ volvió a mover las redes para finiquitar el triunfo de Pumas sobre unos Rayados que no supieron reaccionar a los duros golpes del rival. 

Álvaro Angulo festejando su doblete | MEXSPORT

El resultado no fue fiel reflejo del trámite del encuentro, ya que Universidad Nacional tuvo múltiples oportunidades para hacer más grande la diferencia. Defensivamente, hubo momentos de tensión, pero Keylor Navas defendió firmemente su arco cuando se le necesitó. 

Con el resultado a favor, los del Pedregal tomaron una postura más relajada para la segunda mitad, incluso la afición se mostró unida con el equipo con un apoyo estruendoso durante todo el encuentro. 

Pedro Vite festejando con Angulo su primer gol del partido | MEXSPROT

Pumas rompe mala racha ante Rayados 

Además, Pumas vuelve a vencer a Rayados desde el Clausura 2022, cuando en Ciudad Universitaria obtuvo el triunfo con el mismo marcador de 2-0. Los de Efraín Juárez ya saben romper malas rachas. 

Es un momento dulce en el Pedregal, con una confianza que crece poco a poco con el funcionamiento y los resultados que Efraín Juárez y sus pupilos ponen sobre la mesa. Golpe de autoridad de Pumas, que demuestra que está aquí para pelear por el título.

Sergio Canales y el lamento tras doblete de Angulo | MEXSPORT
