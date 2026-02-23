Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo

Concierto de Bad Bunny en Brasil | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:04 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un aficionado americanista portando la jersey del América en el concierto del Conejo Malo.

Con sus fichajes brasileños, el América ha alcanzado más impacto internacional y esto se vio reflejado en el concierto de Bad Bunny en tierras brasileñas, ya que a un fan se le vio portando el jersey de Raphael Veiga en el show que el Conejo Malo tuvo en Sao Paulo.

Raphael Veiga en el concierto de Bad Bunny

El brasileño llegó a inicios de febrero con las Águilas, donde pudo ver sus primeros minutos en el Clásico Nacional y ahora ante el Puebla, marcando su primer tanto con el conjunto azulcrema. 

El fichaje no solo ha impactado a la afición mexicana, sino que durante el concierto de Bad Bunny en el Allianz Parque de Sao Paulo, la que fuera cara de Raphael Veiga hace no mucho ya se viste con el jersey del América con el 23’ de su exjugador.

Entrada de Raphael Veiga en el partido | IMAGO7

Raphael Veiga ganó múltiples trofeos con Palmeiras, en donde destacan dos copas libertadores y dos títulos de liga.

El primer gol de Raphael Veiga | MEXSPORT

Los brasileños caen de pie en Coapa

Veiga no fue el único que tuvo un impacto inmediato con la afición azulcrema, ya que sus otros 2 compañeros también fueron fichajes que la afición estaba esperando tan ansiosamente.

Rodrigo Dourado y Vinicius Lima llegaron a reforzar tanto la ofensiva como la defensiva del cuadro Águila; con su llegada no solo se espera un mejor rendimiento del equipo, se espera la consagración de múltiples campeonatos para la institución y la tan ansiada Copa n.17.

Vinicius Lima con el cuerpo técnico de América | X: @ClubAmerica
Vinicius Lima con el cuerpo técnico de América | X: @ClubAmerica
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
CF America
Últimos videos
Lo Último
20:12 Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
20:04 ¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
20:02 Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
19:53 Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
19:48 Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
19:37 ¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
19:31 Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños
19:27 Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras
19:08 Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter
19:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Contra
22/02/2026
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Futbol
22/02/2026
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
NFL
22/02/2026
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Futbol
22/02/2026
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Futbol
22/02/2026
Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
Basquetbol
22/02/2026
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones