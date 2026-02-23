Verificación de edad requerida
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Con sus fichajes brasileños, el América ha alcanzado más impacto internacional y esto se vio reflejado en el concierto de Bad Bunny en tierras brasileñas, ya que a un fan se le vio portando el jersey de Raphael Veiga en el show que el Conejo Malo tuvo en Sao Paulo.
Raphael Veiga en el concierto de Bad Bunny
El brasileño llegó a inicios de febrero con las Águilas, donde pudo ver sus primeros minutos en el Clásico Nacional y ahora ante el Puebla, marcando su primer tanto con el conjunto azulcrema.
El fichaje no solo ha impactado a la afición mexicana, sino que durante el concierto de Bad Bunny en el Allianz Parque de Sao Paulo, la que fuera cara de Raphael Veiga hace no mucho ya se viste con el jersey del América con el 23’ de su exjugador.
Raphael Veiga ganó múltiples trofeos con Palmeiras, en donde destacan dos copas libertadores y dos títulos de liga.
Los brasileños caen de pie en Coapa
Veiga no fue el único que tuvo un impacto inmediato con la afición azulcrema, ya que sus otros 2 compañeros también fueron fichajes que la afición estaba esperando tan ansiosamente.
Rodrigo Dourado y Vinicius Lima llegaron a reforzar tanto la ofensiva como la defensiva del cuadro Águila; con su llegada no solo se espera un mejor rendimiento del equipo, se espera la consagración de múltiples campeonatos para la institución y la tan ansiada Copa n.17.
