Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¡Admite la culpa! Daniel Ceballos se pronuncia tras su error que le costó la victoria al Real Madrid

Peligra el liderato general de Real Madrid l AP
Jorge Armando Hernández 20:06 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El defensa merengue dejó un mensaje en sus redes sociales admitiendo la responsabilidad de la derrota de 'Los Blancos'

Real Madrid cayó ante Osasuna el pasado sábado y tras la victoria del Barcelona los merengues perdieron el liderato de LaLiga. Tras la derrota contra el conjunto de Pamplona, Dani Ceballos dio la cara ante los aficionados merengues.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid en el duelo ante Osasuna | AP

El centrocampista cometió un error tras perder el balón en el medio sector, lo que fue aprovechado por la delantera del Osasuna y culminó en el gol de Raúl García.

Tras el encuentro y por medio de su cuenta en X, Ceballos publicó un mensaje donde admitía la culpa de su error que le hizo perder el liderato general a Real Madrid tras la victoria del Barcelona ante Levante.

Vinicius Jr. anotó el gol para Real Madrid l AP

Ceballos está cumpliendo su quinta temporada con Real Madrid y todavía no ha encontrado la manera de ganarse la titularidad en el equipo. Ni con Xabi Alonso ni con Álvaro Arbeloa ha logrado convencer con sus actuaciones.

Próximos rivales de Real Madrid

Los merengues afrontan un compromiso importante en la semana, pues este martes jugarán la vuelta de Play-Offs ante Benfica tras toda la polémica con Gianlucca Prestanni y sus presuntos insultos racistas a Vinicius Jr.

Últimos videos
Lo Último
23:28 Elimination Chamber 2026: ¿Cuándo y dónde ver el PLE de WWE?
23:22 El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año
22:56 “Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev
22:50 "Quiere humillarlos": exingeniero de F1 enaltece la personalidad ganadora de Max Verstappen
22:25 Así fue la vez que disparos interrumpieron un juego entre Santos y Monarcas en 2011
21:52 ¡GOYA, GOYA! La mascota de Pumas Femenil aparece en CU
21:39 ¡Lo lograron, lo rompieron! Chicharito reaparece con video en el que se muestra llorando
21:33 Dani Ceballos es baja del Real Madrid por lesión en la pantorrilla
21:20 Domènec Torrent enaltece a Pumas y Efraín Juárez: “no entiendo las críticas”
20:57 ¿Bancos cerrados este lunes 23 de febrero? Esto se sabe
Tendencia
1
Futbol ¡Capitán! Keylor Navas protagoniza emotivo momento con José Caicedo y la afición de Pumas
2
Futbol El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
3
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
4
Futbol ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
5
Futbol Revelan inconformidad del Gato Ortiz por exclusión de la lista de candidatos para el Mundial 2026
6
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
Te recomendamos
Elimination Chamber 2026: ¿Cuándo y dónde ver el PLE de WWE?
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: ¿Cuándo y dónde ver el PLE de WWE?
El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año
NFL
22/02/2026
El 'Tush Push' se queda… O eso es lo que parece; NFL no espera propuesta para prohibirlo este año
“Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev
Otros Deportes
22/02/2026
“Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev
"Quiere humillarlos": exingeniero de F1 enaltece la personalidad ganadora de Max Verstappen
Fórmula 1
22/02/2026
"Quiere humillarlos": exingeniero de F1 enaltece la personalidad ganadora de Max Verstappen
Así fue la vez que disparos interrumpieron un juego entre Santos y Monarcas en 2011
Futbol
22/02/2026
Así fue la vez que disparos interrumpieron un juego entre Santos y Monarcas en 2011
¡GOYA, GOYA! La mascota de Pumas Femenil aparece en CU
Futbol Nacional
22/02/2026
¡GOYA, GOYA! La mascota de Pumas Femenil aparece en CU