¡Admite la culpa! Daniel Ceballos se pronuncia tras su error que le costó la victoria al Real Madrid
Real Madrid cayó ante Osasuna el pasado sábado y tras la victoria del Barcelona los merengues perdieron el liderato de LaLiga. Tras la derrota contra el conjunto de Pamplona, Dani Ceballos dio la cara ante los aficionados merengues.
El centrocampista cometió un error tras perder el balón en el medio sector, lo que fue aprovechado por la delantera del Osasuna y culminó en el gol de Raúl García.
Asumo mi responsabilidad. 🙏🏽 pic.twitter.com/rN17yuwpXG— Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) February 21, 2026
Tras el encuentro y por medio de su cuenta en X, Ceballos publicó un mensaje donde admitía la culpa de su error que le hizo perder el liderato general a Real Madrid tras la victoria del Barcelona ante Levante.
Ceballos está cumpliendo su quinta temporada con Real Madrid y todavía no ha encontrado la manera de ganarse la titularidad en el equipo. Ni con Xabi Alonso ni con Álvaro Arbeloa ha logrado convencer con sus actuaciones.
Próximos rivales de Real Madrid
Los merengues afrontan un compromiso importante en la semana, pues este martes jugarán la vuelta de Play-Offs ante Benfica tras toda la polémica con Gianlucca Prestanni y sus presuntos insultos racistas a Vinicius Jr.