¡Admite la culpa! Daniel Ceballos se pronuncia tras su error que le costó la victoria al Real Madrid

Real Madrid cayó ante Osasuna el pasado sábado y tras la victoria del Barcelona los merengues perdieron el liderato de LaLiga. Tras la derrota contra el conjunto de Pamplona, Dani Ceballos dio la cara ante los aficionados merengues.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid en el duelo ante Osasuna | AP

El centrocampista cometió un error tras perder el balón en el medio sector, lo que fue aprovechado por la delantera del Osasuna y culminó en el gol de Raúl García.

Tras el encuentro y por medio de su cuenta en X, Ceballos publicó un mensaje donde admitía la culpa de su error que le hizo perder el liderato general a Real Madrid tras la victoria del Barcelona ante Levante.

Vinicius Jr. anotó el gol para Real Madrid l AP

Ceballos está cumpliendo su quinta temporada con Real Madrid y todavía no ha encontrado la manera de ganarse la titularidad en el equipo. Ni con Xabi Alonso ni con Álvaro Arbeloa ha logrado convencer con sus actuaciones.

