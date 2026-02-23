Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'

Real Madrid sumó un nuevo fracaso al caer ante Osasuna. Con este resultado, el equipo merengue volvió a perder el liderato de LaLiga y se aleja de un nuevo título. Aunque aún están con vida en dos competencias, el equipo se aleja de los campeonatos. Ahora, un exfutbolista español, ha criticado el despido prematuro de Xabi Alonso.

Hace poco más de un mes, Xabi Alonso fue destituido como entrenador del Real Madrid tras 232 días y 34 partidos al mando del club. La derrota ante Barcelona en la Supercopa de España, Florentino Pérez decidió cambiar de estratega.

Xabi Alonso sólo logró cumplir con el 20% de su contrato. El exfutbolista había firmado hasta el 30 de junio de 2028, es decir tres temporadas. Sin embargo, no logró ni siquiera completar una campaña, una situación que, Gaizka Mendieta ha criticado contundentemente.

Xabi en el Leverkusen I AP

No jugaron al estilo de Xabi

El exjugador del Valencia y Barcelona habló sobre la actualidad del Real Madrid. El español aseguró que Alonso nunca logró llevar al conjunto merengue a jugar al estilo que él quería y esto fue gran parte la razón por la cual fracasó al mando.

"Dije que el Madrid no jugaría como Xabi porque no tiene esos jugadores. No son de ese tipo. No puedes esperar que Vinicius, Mbappé y Bellingham presionen los 90, 80 o 70 minutos ; de repente, tienes cuatro o cinco jugadores que no están haciendo lo que Xabi hacía en el Leverkusen, con un perfil diferente. Simplemente es una plantilla diferente. Nunca habíamos visto al Madrid jugar con ese estilo .

Peligra el liderato general de Real Madrid l AP

Real Madrid no le dio suficiente tiempo

A pesar de las diferencias de estilo entre Xabi y el conjunto merengue, Gaizka Mendieta también considera que, el entrenador no recibió la confianza suficiente por parte de la directiva. Según comento el exfutbolista, el Real Madrid no le dio el tiempo ni los jugadores necesarios para llevar a su equipo a jugar a su estilo.

"Pero no creo que le dieran el tiempo que necesitaba . No le dieron lo que realmente pidió... Supongo que no consiguió todas las peticiones que recibió durante las primeras negociaciones con el Madrid. Simplemente siguió adelante y siguió haciendo lo que hacía"

Xabi en el Madrid I AP

¿Qué sigue para el Madrid?