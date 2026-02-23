Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL

Fernando Mendoza en el Campeonato Nacional con Indiana | AP
Emiliano Arias Pacheco 20:02 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mariscal de campo, que aspira a llegar a Las Vegas Raiders, cuenta con una de las mejores historias de superación

En el mundo del futbol americano colegial no hubo un nombre más llamativo que el de Fernando Mendoza. El ganador del Trofeo Heisman no sólo fue la pieza angular en el esquema de Curt Cignetti, sino que también hizo de un programa perdedor como el de Indiana Hoosiers a uno ganador e invicto.

Ese nivel que mostró lo hizo ser el candidato natural para ser el pick número uno en el Draft 2026 de la NFL, que le pertenece a Las Vegas Raiders. Sin embargo, para llegar a esos niveles estratosféricos, Mendoza tuvo que pasar por rechazos y una dura historia familiar, que queda claro que sin ella no sería lo que es hoy.

Fernando Mendoza | AP

El camino de Fernando Mendoza

Descendiente de una familia de migrantes cubanos, Mendoza nació en Boston, pero se crió y creció en Miami. Después de una decente carrera en la preparatoria, en la que destacó en el futbol americano y el béisbol, Mendoza mandó una solicitud para Miami Columbus High, pero desafortunadamente fue rechazado.

Lejos de desanimarse, Mendoza encontró consuelo en la pieza fundamental de su vida, su madre, quien lo ayudó a seguir sus sueños e ingresar a otra Universidad. Primero obtuvo una beca para Yale, dado a sus calificaciones, pero decidió continuar con su sueño en un programa más deportivo, por lo que se decantó por California Golden Bears.

Fernando Mendoza | AP

Ahí tuvo una gran carrera, pero la historia de "HeisMendoza" se escribió en Indiana, con ese récord perfecto que todos conocemos, en la que tomó revancha de los Huracanes. Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas en su vida, pues durante su infancia tuvo que ver como su madre, Elsa, fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

Es por eso que, cuando recibió el Trofeo Heisman, Fernando Mendoza se lo dedicó a su familia, pero también a esa identidad latina que estará siempre presente. "Mamá, este es tu trofeo, siempre has sido mi mayor fan, eres mi luz, eres mi razón, mi mayor apoyo, tu sacrificio es valentía", comentó. "Me enseñaste que la fortaleza no tiene por qué ser ruidosa, puede ser silenciosa y fuerte, es elegir la esperanza, creer en ti cuando el mundo no te da muchas razones para hacerlo, juntos estamos escribiendo lo que la gente cree que es posible.

¿Lanzará en el NFL Combine?

Fernando Mendoza fue uno de los 300 jugadores invitados al NFL Combine, sin embargo, pese a la expectativa, no lanzará en esta semana. El futuro jugador de la NFL señaló que estará en el Pro Day.

Fernando Mendoza | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
20:12 Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
20:04 ¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
20:02 Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
19:53 Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
19:48 Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
19:37 ¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
19:31 Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños
19:27 Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras
19:08 Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter
19:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Contra
22/02/2026
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Futbol
22/02/2026
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
NFL
22/02/2026
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Futbol
22/02/2026
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Futbol
22/02/2026
Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
Basquetbol
22/02/2026
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones