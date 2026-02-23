Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL

En el mundo del futbol americano colegial no hubo un nombre más llamativo que el de Fernando Mendoza. El ganador del Trofeo Heisman no sólo fue la pieza angular en el esquema de Curt Cignetti, sino que también hizo de un programa perdedor como el de Indiana Hoosiers a uno ganador e invicto.

Ese nivel que mostró lo hizo ser el candidato natural para ser el pick número uno en el Draft 2026 de la NFL, que le pertenece a Las Vegas Raiders. Sin embargo, para llegar a esos niveles estratosféricos, Mendoza tuvo que pasar por rechazos y una dura historia familiar, que queda claro que sin ella no sería lo que es hoy.

Fernando Mendoza | AP

El camino de Fernando Mendoza

Descendiente de una familia de migrantes cubanos, Mendoza nació en Boston, pero se crió y creció en Miami. Después de una decente carrera en la preparatoria, en la que destacó en el futbol americano y el béisbol, Mendoza mandó una solicitud para Miami Columbus High, pero desafortunadamente fue rechazado.

Lejos de desanimarse, Mendoza encontró consuelo en la pieza fundamental de su vida, su madre, quien lo ayudó a seguir sus sueños e ingresar a otra Universidad. Primero obtuvo una beca para Yale, dado a sus calificaciones, pero decidió continuar con su sueño en un programa más deportivo, por lo que se decantó por California Golden Bears.

Fernando Mendoza | AP

Ahí tuvo una gran carrera, pero la historia de "HeisMendoza" se escribió en Indiana, con ese récord perfecto que todos conocemos, en la que tomó revancha de los Huracanes. Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas en su vida, pues durante su infancia tuvo que ver como su madre, Elsa, fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

Es por eso que, cuando recibió el Trofeo Heisman, Fernando Mendoza se lo dedicó a su familia, pero también a esa identidad latina que estará siempre presente. "Mamá, este es tu trofeo, siempre has sido mi mayor fan, eres mi luz, eres mi razón, mi mayor apoyo, tu sacrificio es valentía", comentó. "Me enseñaste que la fortaleza no tiene por qué ser ruidosa, puede ser silenciosa y fuerte, es elegir la esperanza, creer en ti cuando el mundo no te da muchas razones para hacerlo, juntos estamos escribiendo lo que la gente cree que es posible.

¿Lanzará en el NFL Combine?

Fernando Mendoza fue uno de los 300 jugadores invitados al NFL Combine, sin embargo, pese a la expectativa, no lanzará en esta semana. El futuro jugador de la NFL señaló que estará en el Pro Day.