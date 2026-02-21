Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Jaxon Smith-Njigba, de Seahawks, aspira a ser el receptor mejor pagado de la NFL

Jaxon Smith-Njigba, receptor de Seahawks, con el Trofeo Lombardi | AP
Emiliano Arias Pacheco 17:13 - 21 febrero 2026
En una charla con WFAA en su natal Texas, el jugador de 24 años quiere romper el mercado

Los Seattle Seahawks aún son noticia, aunque el Super Bowl LX terminó hace unas semanas. Los actuales campeones de la NFL -además de estar ahora a la venta- tendrán que redefinir el futuro de algunas de sus estrellas, como es el caso de su receptor estelar, Jaxon Smith-Njigba.

El oriundo de Texas buscará ser el receptor mejor pagado dentro de toda la liga y, aunque parezca una locura, la realidad es que tiene méritos para conseguirlos. Además del anillo de Super Bowl que podrá presumir en años venideros, el receptor abierto tuvo una Temporada 2025 de números impresionantes, con 119 recepciones, 1,793 yardas y 10 touchdowns; además de 17 recepciones, 199 yardas y dos anotaciones en la postemporada. 

Jaxon Smith-Njigba, receptor de Seahawks| AP

Realmente no tengo mucha presión ahora mismo para concretarlo", declaró Smith-Njigba en una entrevista reciente con WFAA. "Sé que mi momento está llegando, y cuando lo hagamos, será un gran acuerdo. El tiempo de Dios es perfecto, así que cuando llegue, estaremos listos. Creo que merezco ser el mejor pagado en mi posición. Lo que doy al deporte y a la comunidad, lo doy todo, y creo que eso vale mucho más".

Después de firmar la mejor temporada de su carrera en su tercer año, Smith-Njigba se convirtió en uno de los jugadores a firmar como  prioridad por parte de los Halcones Marinos, al igual que el esquinero Devon Witherspoon. Además de negociar dichas extensiones de contrato, la gerencia del equipo de la Ciudad Esmeralda tendrá que plantearse el destino de algunos de sus agentes libres, como es el caso de Kenneth Walker y Riq Woolen.

Jaxon Smith-Njigba, receptor de Seahawks, con el Trofeo Lombardi | AP

¿Quiénes son los receptores mejores pagados de la NFL?

Las declaraciones de Jaxon Smith-Njigba resonaron en todo el mundo de la NFL, pues la práctica de tener a jugadores con contratos estratosféricos es común año con año. Por si fuera poco, el egresado de la Universidad de Ohio State tiene los méritos suficientes para recibir esa extensión.

Por poner un ejemplo, Ja'Marr Chase,, receptor de los Cincinnati Bengals, es el mejor pagado en su posición con promedios anuales, con un total de 40.25 millones de dólares, todo por una extensión de contrato de 161 millones de dólares. El hombre fuerte en la ofensiva de Joe Burrow ya tuvo una aparición en el Super Bowl, aunque no se llevó el Lombardi a casa, lo que sí logró hace algún tiempo fue la llamada Triple Corona.

Ja'Marr Chase, receptor mejor pagado de la NFL | AP

En el caso de Smith-Njigba, a quien le queda un año de contrato como novato y puede tomar un posible año opcional en 2027, solamente queda esperar la decisión de la gerencia y jugador. Actualmente, el receptor de 24 años cuenta con un contrato de 14.4 millones de dólares anuales. 

Jugaría a este deporte gratis", sentenció Smith-Njigba. "Me encanta. Pero no es necesario, y estoy aprendiendo a ser un buen hombre de negocios, y necesitamos ese cheque al final del día".
Jaxon Smith-Njigba, receptor de Seahawks, en el Super Bowl LX | AP
