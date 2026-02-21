Isaac del Toro se acerca al oro pedaleando: "Es momento de creer en mí"

Tras la sexta etapa del UAE Tour 2026, en Emiratos Árabes Unidos, el ciclista mexicano Isaac del Toro se consolidó como líder de la clasificación y logró un récord extraordinario en tiempo de escalada.

El tricolor está a menos de 24 horas de coronarse campeón en la competencia y, con un llamado a toda la afición mexicana, pidió creer en él de cara al duro cierre.

"Yo estaba convencido con mi equipo de ganar hoy. Esto es un juego mental, de tener la confianza de seguir intentando. Y si no funciona una vez, debes tener la mentalidad de que eventualmente funcionará", comentó en charla con Claro Sports.

Tenemos la mentalidad para trabajar. Ahora es tiempo de darme cuenta de que he buscado esto y es momento de creer más en mí

El joven atleta de 22 años está cerca de lograr un triunfo histórico para el ciclismo y el deporte mexicano. Ante ello, a través de las redes sociales se viralizó un video donde aficionados mexicanos le gritaban a Isaac: "Ya no te van a alcanzar", mientras el joven concretaba su prueba.

¡YA NO TE ALCANZAN, TORITO! 🔥🇲🇽

Gustavo y Mikel Álvarez, mexicanos en Dubái, alentaron hasta la meta a Isaac Del Toro en Jebel Hafeet.

Gustavo y Mikel Álvarez, mexicanos en Dubái, alentaron hasta la meta a Isaac Del Toro en Jebel Hafeet.

Ellos nos compartieron estas imágenes. Aliento mexicano en un momento histórico.

¿Cuándo será la Final de Isaac del Toro?

