Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Isaac del Toro se acerca al oro pedaleando: "Es momento de creer en mí"

Isaac Del Toro al momento de cruzar la línea de meta en la tercera etapa del UAE Tour | AFP
Isaac Del Toro al momento de cruzar la línea de meta en la tercera etapa del UAE Tour | AFP
Jorge Armando Hernández 17:47 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El joven ciclista mexicano hace un llamado e ilusiona a toda la afición mexicana

Tras la sexta etapa del UAE Tour 2026, en Emiratos Árabes Unidos, el ciclista mexicano Isaac del Toro se consolidó como líder de la clasificación y logró un récord extraordinario en tiempo de escalada.

Isaac del Toro enfrentará a Pogacar y Vingegaard en el Andorra Cycling Masters | MEXSPORT

El tricolor está a menos de 24 horas de coronarse campeón en la competencia y, con un llamado a toda la afición mexicana, pidió creer en él de cara al duro cierre.

Isaac del Toro en Andorra I MEXSPORT

"Yo estaba convencido con mi equipo de ganar hoy. Esto es un juego mental, de tener la confianza de seguir intentando. Y si no funciona una vez, debes tener la mentalidad de que eventualmente funcionará", comentó en charla con Claro Sports.

Tenemos la mentalidad para trabajar. Ahora es tiempo de darme cuenta de que he buscado esto y es momento de creer más en mí

El joven atleta de 22 años está cerca de lograr un triunfo histórico para el ciclismo y el deporte mexicano. Ante ello, a través de las redes sociales se viralizó un video donde aficionados mexicanos le gritaban a Isaac: "Ya no te van a alcanzar", mientras el joven concretaba su prueba.

¿Cuándo será la Final de Isaac del Toro?
Isaac del Toro podría correr en México l TeamEmiratesUAE

El emotivo momento quedó registrado cuando Isaac estaba a punto de completar la prueba y concretar un día redondo. La madrugada de este domingo 22 de febrero, el atleta de ensenada disputará la Final.

Últimos videos
Lo Último
20:32 ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
20:18 ¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
20:09 Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
20:02 ¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
19:48 Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
19:29 ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
19:28 Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
19:14 Atlas viene de atrás y derrota 3-2 al Atlético de San Luis
19:02 Se registra violencia policial en El Sadar tras Osasuna vs Real Madrid
18:58 ¡Sueñan con el Bebote! Santiago Giménez emociona a la afición mexciana con mensaje
Tendencia
1
Futbol ¿Amigo o enemigo? Carlos Vela comenta su relación con Heung-min Son
2
Futbol Comité Olímpico abre investigación contra Gianni Infantino tras su estrecha relación con Estados Unidos
3
Futbol ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
4
Futbol Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
5
Futbol ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
6
Futbol 'La peor samba que he visto': Brasileños se burlan del baile de Raphael Veiga con América
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
Futbol
21/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
Futbol
21/02/2026
¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
NFL
21/02/2026
Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
Futbol
21/02/2026
¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
Futbol
21/02/2026
Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
Futbol
21/02/2026
¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión