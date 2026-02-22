Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¡Sueñan con el Bebote! Santiago Giménez emociona a la afición mexciana con mensaje

Santiago Giménez en lamento con la Selección Mexicana durante un amistoso en 2025 | MEXSPORT
Santiago Giménez en lamento con la Selección Mexicana durante un amistoso en 2025 | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 18:58 - 21 febrero 2026
El delantero mexicano compartió su sentir sobre el Mundial y aseguró que será un gran evento para México

A solo cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana prepara sus partidos amistosos a mediados de marzo para calentar motores previo a la justa.

México tiene un gran reto por delante, pues debe superar el descalabro y el mal sabor de boca después de la bochornosa eliminación en el Mundial de Qatar 2022. Ahora, la presión se duplica por jugar un Mundial en casa.

Santiago Giménez con César Huerta en celebración de la Copa Oro 2025 | MEXSPORT
Santiago Giménez con César Huerta en celebración de la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

Una luz de esperanza en el camino se personifica con Santiago Giménez, quien se convirtió en uno de los referentes de la Selección Mexicana. El delantero del AC Milan buscará ser, junto a Raúl Jiménez, uno de los referentes en la delantera del equipo de Javier Aguirre en el próximo verano. 

En una entrevista para Claro Sports, El 'Bebote' se mostró confiado e ilusionado con el papel que va a desempeñar el Tricolor en casa. El exjugador de Cruz Azul consideró importante el hecho de tener localía y el nivel de futbol mostrado.

Santiago Giménez no ha jugado en 2026 | IMAGO7

Queremos aprovechar esta oportunidad. Hacer el mejor Mundial de toda la historia de México. Estar todos juntos, porque en casa somos fuertes y sé que junto con toda la gente podemos hacer un gran torneo", comentó el jugador rossonero.

¿Por qué no ha jugado Santiago Giménez?

El delantero mexicano se encuentra actualmente recuperándose de una lesión en el tobillo, que sufrió en la Serie A. El atacante mexicano buscará estar al 100 por ciento de cara a la justa veraniega.

Santiago Giménez | MEXSPORT
