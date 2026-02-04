¿Pedrada a Santiago Giménez? Exfigura del Tri señaló que jugadores lesionados no deberían ir al Mundial

Faltan 127 días para que comience la Copa del Mundo Norteamérica 2026 y para algunos jugadores el tiempo se agota para ganarse un lugar en su respectiva selección. En el caso de la Selección Mexicana, la lucha para formar parte de la convocatoria se aprieta tanto por el nivel que han mostrado distintos futbolistas, como por las lesiones que han presentado otros.

Santiago Giménez es uno de los que trabaja a marchas forzadas para regresar pronto a la actividad y ser tomado en cuenta por Javier Aguirre. Sin embargo, para el exseleccionado nacional, Ramón Ramírez, un director técnico debe ser objetivo y no llevar al certamen de la FIFA a jugadores que no están al cien por ciento o que vienen saliendo de lesiones.

Ramón Ramírez con la Selección Mexicana durante la Copa América 1999 | MEXSPORT

"Desafortunadamente, lastimarse son los riesgos muchas veces de esta profesión y quiero creer que a una Selección que va a una Copa del Mundo no pueden ir jugadores lastimados", declaró el exjugador en entrevista con ESPN. "No pueden irse a recuperar a un Mundial", añadió Ramírez, que no se refirió en específico al delantero de AC Milan, pero que sí habló en general de los jugadores que atraviesan un proceso de rehabilitación.

"Ojalá que por el bien de ellos sanen lo más pronto posible, se pongan en la lista de Javier Aguirre y que sea el técnico nacional quien defina; pero a un jugador, llevártelo lastimado para ver si se recupera y ver si llega en la mejor forma, creo que estaríamos contando con un jugador menos", reiteró Ramón Ramírez.

¿Qué jugadores de la Selección Mexicana están lesionados?

Además del ya mencionado Santi Giménez, Luis Chávez, Rodrigo Huescas, César 'Chino' Huerta y Alexis Vega son jugadores que en su momento fueron llamados por el 'Vasco' y están en rehabilitación por lesión. De los cinco, los que se encuentran en una posición más complicada son los Chávez y Huescas, pues sufrieron una rotura del ligamento cruzado de la rodilla y su recuperación será más prolongada.

Rodrigo Huescas durante el amistoso entre México y Corea del Sur en 2025 | MEXSPORT

Mientras que en el caso de Santiago, aunque tuvo que ser intervenido del tobillo, el propio jugador ha externado su confianza en que se recuperará a tiempo. Chino, por su parte, también requirió intervención en noviembre de 2025 por problemas en la pelvis, pero se espera que en próximas semanas ya esté listo para regresar a la actividad con Anderlecht.

Por último, Vega ha tenido un rendimiento irregular y, de hecho, en la Liguilla del Apertura 2025 solo se forzó a jugar en la Final de vuelta. El atacante se sometió a una limpieza articular que le hicieron por medio de una artroscopia a mediados de enero y en ese momento se dijo que su recuperación sería de cuatro a seis semanas, por lo que estaría de regreso a las canchas a más tardar a finales de febrero.

Alexis Vega en el amistoso de la Selección Mexicana ante Ecuador | MEXSPORT

¿Fidalgo y Quiñones al Mundial 2026 con México?

Por otra parte, respecto a los posibles llamados de Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, Ramírez no quiso especular y consideró que es difícil si el Vasco los tomará en cuenta. El primero ya comenzó con el proceso para poder representar a México, pero apenas esta semana dejó a América para fichar con Real Betis, por lo que no es seguro que se mantendrá en el radar del Tri.