Futbol

Deschamps respalda a Mbappé: "No va a correr 11 kilómetros, pero tiene otras cualidades decisivas"

Mbappé con el Madrid | AP
David Torrijos Alcántara 09:31 - 04 febrero 2026
El entrenador de la Selección de Francia defendió al delantero del Real Madrid

El seleccionador francés, Didier Deschamps, ha salido al paso de las críticas sobre el supuesto escaso esfuerzo físico de Kylian Mbappé, defendiendo el rol específico del delantero en el equipo y su influencia como capitán.

Kylian Mbappé | AP

Deschamps fue cuestionado sobre la percepción de que Mbappé no corre lo suficiente en comparación con sus compañeros. El técnico galo rechazó esta idea, argumentando que las exigencias varían según el jugador.

"Si el criterio para juzgar a Kylian es que debe correr al menos 11 kilómetros por partido, entonces ni se molesten, porque no lo hará», afirmó Deschamps de manera contundente. «Sin embargo, posee muchas otras cualidades que son cruciales y determinantes para el equipo".

Guy Stéphan, su asistente, reforzó esta visión y aportó un dato clave sobre el rendimiento del atacante: "Kylian realiza muchas más carreras de alta intensidad que el resto de los jugadores", matizó.

Deschamps también abordó la etiqueta de egoísta que a menudo se le atribuye al delantero del Real Madrid. Para el seleccionador, este rasgo es inherente a los grandes goleadores y no supone un problema para la cohesión del grupo.

Mbappé festeja gol con Real Madrid | AP

"Por supuesto que es un delantero; sería absurdo que no tuviera una dosis de egoísmo", explicó. "Les puedo asegurar que, con su rol de capitán, es plenamente consciente de que su voz tiene un gran peso dentro del vestuario".

El entrenador también quiso resaltar el impacto positivo de Mbappé más allá del campo, al subrayar su papel como modelo para los jóvenes y su estatus como figura emblemática de la selección francesa.

Con 55 goles en 94 internacionalidades, Mbappé se encuentra a solo dos tantos de igualar a Olivier Giroud como máximo artillero histórico de Les Bleus. Además, el delantero ha visto portería en sus últimos seis encuentros con el combinado nacional.

Kylian Mbappé con Real Madrid | AP
