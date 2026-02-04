¡Se viene el debut! Fidalgo es convocado con Betis para partido ante Atlético de Madrid

El debut como verdiblanco está acerca. Apenas con un día de trabajo en las filas de su nuevo equipo, Álvaro Fidalgo ya se prepara para su debut como jugador de Real Betis, luego de que recibió su primera convocatoria por parte de Manuel Pellegrini. El exfutbolista de América fue incluido en la lista de los verdiblancos para el compromiso de este jueves ante Atlético de Madrid en Copa del Rey.

Álvaro Fidalgo vivió su primer día como jugador del Betis | X: @RealBetis

El 'Maguito' apenas reportó el pasado martes 3 de febrero y tuvo su primer entrenamiento con los andaluces. Sin embargo, como Fidalgo se mantuvo en actividad constante con las Águilas, e incluso disputó dos partidos del Clausura 2026 de la Liga MX, el cuerpo técnico consideró que está en buena forma para ser tomado en cuenta, ya que además no hubo ningún tipo de complicaciones con su traspaso.

La convocatoria de Betis para el juego ante Atlético de Madrid

La convocatoria de Fidalgo no es la única buena noticia para el equipo verdiblanco, que recuperará a tres jugadores importantes para el compromiso contra los Colchoneros. El primero es el brasileño Natan, que luego de ausentarse del partido ante Valencia en LaLiga por acumulación de tarjetas amarillas, está nuevamente a disposición de Pellegrini para un compromiso vital.

Álvaro Fidalgo con Antony en su llegada a Real Betis | X: @RealBetis

Además del brasileño, también estarán de regreso Junior Firpo y Rodrigo Riquelme, que completaron de forma exitosa la última etapa de recuperación tras sus lesiones. No así Cucho Hernández, a quien Pellegrini esperaba tener para el juego ante Atlético, pero que tendrá que esperar todavía unos cuantos días más para volver a la actividad.

De igual forma se ausentarán Isco y Sofyan Amrabat, quienes enfrentan lesiones más graves y siguen en proceso de recuperación. A ellos se suma Giovani Lo Celso, lesionado la semana pasada en el partido de la Jornada 8 de la Fase de Liga de la Europa League contra PAOK y cuyo regreso dependerá de cómo evolucione en su recuperación.

Álvaro Fidalgo en su primer día con Real Betis | X: @RealBetis

¿Cómo le ha ido a Betis ante Atlético de Madrid?

Los Colchoneros llegan al partido de Copa del Rey con dos triunfos consecutivos ante Betis en LaLiga y un balance de 73 triunfos en 136 en general. Mientras que en específico en el certamen copero, Atlético tiene siete triunfos en 13 compromisos, con dos derrotas y cuatro empates, aunque desde la Temporada 2012-13 no se habían enfrentado.