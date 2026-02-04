Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Precio del dólar hoy miércoles 4 de febrero de 2026 en México

El dólar sigue en picada y el peso mexicano se fortalece/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:22 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El billete verde se cotiza promedio en $17.02 pesos a la compra y $17.49 pesos a la venta

El dólar arranca la jornada de este miércoles 4 de febrero con una ligera baja frente al peso mexicano.
Al inicio del día, el tipo de cambio se ubica en 17.24 pesos por dólar, de acuerdo con datos de referencia del mercado cambiario.

El movimiento confirma una tendencia de estabilidad con sesgo a la baja, luego del comportamiento observado en sesiones recientes.

El dólar se cotiza promedio en $17.24 pesos por unidad/Google

Comparativa con el cierre del martes 3 de febrero

Al cierre del martes 3 de febrero, el dólar terminó alrededor de 17.32 pesos. Esto implica que, en la apertura de hoy, la divisa estadounidense retrocede cerca de ocho centavos frente a la moneda mexicana.

Un ajuste moderado, pero consistente con la dinámica de la semana.

Precio promedio del dólar hoy en México

En operaciones promedio a nivel bancario, el dólar se cotiza este miércoles en:

  • Compra: 17.02 pesos

  • Venta: 17.49 pesos

Estos valores reflejan el rango más común al que acceden usuarios y empresas en el sistema financiero nacional.

Análisis del dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado una trayectoria descendente, pasando de niveles cercanos a 17.60 pesos a rangos actuales por debajo de 17.30.

La fortaleza del peso se ha visto respaldada por un entorno de menor volatilidad internacional y expectativas de estabilidad en política monetaria.

El mercado, por ahora, no anticipa sobresaltos.

El peso mexicano mantiene su buena racha frente al dólar estadounidense/Pixabay

Precio del dólar en ventanillas bancarias

Así se cotiza el dólar hoy en bancos de México:

  • Banco Azteca: compra 16.90 | venta 17.44

  • BBVA: compra 16.38 | venta 17.51

  • Banorte: compra 16.00 | venta 17.55

  • Santander: compra 16.15 | venta 17.85

  • Banamex: compra 16.76 | venta 17.70

  • Scotiabank: compra 16.70 | venta 18.20

  • Monex: compra 16.33 | venta 18.04

Los precios pueden variar a lo largo del día según oferta, demanda y región.

La cotización del dólar puede variar dependiendo de cada institución bancaria/Pixabay

Lo que deben considerar usuarios y empresas

Aunque el peso mantiene una posición sólida, analistas recomiendan cautela ante posibles ajustes derivados de datos económicos en Estados Unidos.

Por ahora, el dólar se mueve sin presión, y el mercado sigue apostando por un escenario de calma cambiaria en el corto plazo.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Últimos videos
Lo Último
11:58 ¿En qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso? Esto hacía antes de la música
11:58 Mujeres de 30 a 59 años recibirán hasta $50,000 con Tandas Bienestar 2026
11:43 ¡Con nuevo patrocinio! Cadillac presenta el uniforme completo que usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas
11:27 Encerrona en Pumas: ¿Por qué Universidad Nacional permaneció en el vestidor tras goleada ante San Diego?
11:25 El Reporte Ponce: Encerrona en Pumas tras humillación
10:50 ¡CURP certificada 2026 gratis! Paso a paso para obtenerla desde casa
10:48 ¡Por fin! GTA VI ya tiene fecha exacta de lanzamiento y hasta habrá versión física
10:34 "Vamos a esperarlos en casa": Uriel Antuna manda 'amenaza' tras goleada de Pumas ante San Diego FC
10:15 James Harden a Cavs, Darius Garland a Clippers en canje de estrellas
09:44 ¿Pedrada a Santiago Giménez? Exfigura del Tri señaló que jugadores lesionados no deberían ir al Mundial
Tendencia
1
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
2
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
3
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
4
Futbol ¡Despertó el gigante! América derrota a Olimpia en Honduras y regresan con ventaja al Ciudad de los Deportes
5
Contra Casa Blanca responde a Bad Bunny tras críticas al ICE en los Premios Grammy: "ES IRÓNICO"
6
Futbol Fanáticos de Saint-Maximin se lanzan en contra del América: "Equipo de mier.."
Te recomendamos
¿En qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso? Esto hacía antes de la música
Contra
04/02/2026
¿En qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso? Esto hacía antes de la música
Mujeres de 30 a 59 años recibirán hasta $50,000 con Tandas Bienestar 2026
Contra
04/02/2026
Mujeres de 30 a 59 años recibirán hasta $50,000 con Tandas Bienestar 2026
Valtteri Bottas y Checo Pérez conforman la alineación de Cadillac para la Temporada 2026 | X: @Cadillac_F1
Fórmula 1
04/02/2026
¡Con nuevo patrocinio! Cadillac presenta el uniforme completo que usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas
Encerrona en Pumas: ¿Por qué Universidad Nacional permaneció en el vestidor tras goleada ante San Diego?
Futbol
04/02/2026
Encerrona en Pumas: ¿Por qué Universidad Nacional permaneció en el vestidor tras goleada ante San Diego?
El Reporte Ponce: Encerrona en Pumas tras humillación
Opinión
04/02/2026
El Reporte Ponce: Encerrona en Pumas tras humillación
¡CURP certificada 2026 gratis! Paso a paso para obtenerla desde casa
Contra
04/02/2026
¡CURP certificada 2026 gratis! Paso a paso para obtenerla desde casa