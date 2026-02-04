Precio del dólar hoy miércoles 4 de febrero de 2026 en México

El dólar arranca la jornada de este miércoles 4 de febrero con una ligera baja frente al peso mexicano.

Al inicio del día, el tipo de cambio se ubica en 17.24 pesos por dólar, de acuerdo con datos de referencia del mercado cambiario. El movimiento confirma una tendencia de estabilidad con sesgo a la baja, luego del comportamiento observado en sesiones recientes.

El dólar se cotiza promedio en $17.24 pesos por unidad/Google

Comparativa con el cierre del martes 3 de febrero

Al cierre del martes 3 de febrero, el dólar terminó alrededor de 17.32 pesos. Esto implica que, en la apertura de hoy, la divisa estadounidense retrocede cerca de ocho centavos frente a la moneda mexicana. Un ajuste moderado, pero consistente con la dinámica de la semana.

Precio promedio del dólar hoy en México

En operaciones promedio a nivel bancario, el dólar se cotiza este miércoles en: Compra: 17.02 pesos

Venta: 17.49 pesos Estos valores reflejan el rango más común al que acceden usuarios y empresas en el sistema financiero nacional.

Análisis del dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado una trayectoria descendente, pasando de niveles cercanos a 17.60 pesos a rangos actuales por debajo de 17.30. La fortaleza del peso se ha visto respaldada por un entorno de menor volatilidad internacional y expectativas de estabilidad en política monetaria. El mercado, por ahora, no anticipa sobresaltos.

El peso mexicano mantiene su buena racha frente al dólar estadounidense/Pixabay

Precio del dólar en ventanillas bancarias

Así se cotiza el dólar hoy en bancos de México: Banco Azteca: compra 16.90 | venta 17.44

BBVA: compra 16.38 | venta 17.51

Banorte: compra 16.00 | venta 17.55

Santander: compra 16.15 | venta 17.85

Banamex: compra 16.76 | venta 17.70

Scotiabank: compra 16.70 | venta 18.20

Monex: compra 16.33 | venta 18.04 Los precios pueden variar a lo largo del día según oferta, demanda y región.

La cotización del dólar puede variar dependiendo de cada institución bancaria/Pixabay

Lo que deben considerar usuarios y empresas