"Hicimos un buen partido": Guido Pizarro aplaudió esfuerzo de Tigres ante Forge FC pese al clima extremo

Jugar en condiciones de -14 grados bajo cero no es un reto sencillo para ningún futbolista, razón por la cual Guido Pizarro se siente orgulloso de los jugadores de Tigres. El director técnico consideró que, aunque no pudieron quedarse con el triunfo, sus dirigidos hicieron un buen compromiso en su visita a Forge FC en el partido de ida de la Primera Ronda de la Liga de Campeones Concacaf.

Juan Pablo Vigón, Gignac y Jesús Garza durante el partido de Concachampions ante Forge FC | MEXSPORT

"Venimos acá a ganar, sabemos que es una fase de ciento ochenta, con los condimentos extra que había, como la cancha, el frío, creo que hicimos un buen partido. Reconocer a los jugadores, creo que tuvimos opciones de gol para ganar el el encuentro, no las pudimos hacer, el arquero tuvo una buena noche, y ahora pensar en el regreso a casa para pasar de fase, que es el objetivo nuestro", declaró Pizarro en la conferencia de prensa posterior al juego.

El estratega felino reiteró que el rival hizo un buen trabajo y que, a pesar de que mejoraron en la segunda mitad, fue complicado romper con un buen cerco defensivo. "Creo que el segundo tiempo, cuando cambiamos la estructura, creo que tuvimos más fluidez; ya nos poníamos en el último tercio un poco más fácil, pero después era difícil, con ellos tan replegados. Y, bueno, nos quedan los últimos noventa minutos".

Fernando Gorriarán durante el compromiso ante Forge FC en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

De igual forma, aplaudió al arquero rival Dimitry Bertaud, pero reiteró que en el Estadio Universitario irán por el triunfo. "Sí tuvo varias intervenciones muy buenas, creo que las que llevamos las bien; las que le llegamos las atajó. Pero a nosotros nos ocupa seguir generando más opciones de gol, seguramente, en la vuelta, en nuestra en nuestra casa, con nuestra gente, trataremos de ir por el partido y trataremos de pasar de fase”.

Pizarro elogió a Marcelo Flores

Por otra parte, el estratega habló sobre Marcelo Flores, quien en el mercado de invierno sonó como posible baja del equipo felino pero que actualmente se está consolidando como una pieza importante. "Creo que Marcelo lo viene demostrando ya desde que desde que arrancó el semestre. Creo que confirma mucho en lo personal que pienso, donde para que las cosas vayan bien hay un precio a pagar".

"Él se ha preparado, se ha entrenado todas las vacaciones para poder estar disponible y, bueno, para estar disponible para Tigres, para su selección también, y está creciendo. Él está haciendo méritos para tener oportunidades, para poder jugar y, bueno, ojalá que lo podamos seguir ayudando para que siga creciendo", finalizó Pizarro.

Marcelo Flores en acción en el partido contra Forge FC en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

¿Cuándo enfrentará Tigres a Forge FC en el juego de vuelta?