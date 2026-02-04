Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Hicimos un buen partido": Guido Pizarro aplaudió esfuerzo de Tigres ante Forge FC pese al clima extremo

Guido Pizarro durante el partido de Tigres ante Forge FC en la Concachampions | MEXSPORT
Guido Pizarro durante el partido de Tigres ante Forge FC en la Concachampions | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:50 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El director técnico de los felinos destacó que todavía quedan 90 minutos en la eliminatoria y aseguró que buscarán el triunfo en casa

Jugar en condiciones de -14 grados bajo cero no es un reto sencillo para ningún futbolista, razón por la cual Guido Pizarro se siente orgulloso de los jugadores de Tigres. El director técnico consideró que, aunque no pudieron quedarse con el triunfo, sus dirigidos hicieron un buen compromiso en su visita a Forge FC en el partido de ida de la Primera Ronda de la Liga de Campeones Concacaf.

Juan Pablo Vigón, Gignac y Jesús Garza durante el partido de Concachampions ante Forge FC | MEXSPORT
Juan Pablo Vigón, Gignac y Jesús Garza durante el partido de Concachampions ante Forge FC | MEXSPORT

"Venimos acá a ganar, sabemos que es una fase de ciento ochenta, con los condimentos extra que había, como la cancha, el frío, creo que hicimos un buen partido. Reconocer a los jugadores, creo que tuvimos opciones de gol para ganar el el encuentro, no las pudimos hacer, el arquero tuvo una buena noche, y ahora pensar en el regreso a casa para pasar de fase, que es el objetivo nuestro", declaró Pizarro en la conferencia de prensa posterior al juego.

El estratega felino reiteró que el rival hizo un buen trabajo y que, a pesar de que mejoraron en la segunda mitad, fue complicado romper con un buen cerco defensivo. "Creo que el segundo tiempo, cuando cambiamos la estructura, creo que tuvimos más fluidez; ya nos poníamos en el último tercio un poco más fácil, pero después era difícil, con ellos tan replegados. Y, bueno, nos quedan los últimos noventa minutos".

Fernando Gorriarán durante el compromiso ante Forge FC en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Fernando Gorriarán durante el compromiso ante Forge FC en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

De igual forma, aplaudió al arquero rival Dimitry Bertaud, pero reiteró que en el Estadio Universitario irán por el triunfo. "Sí tuvo varias intervenciones muy buenas, creo que las que llevamos las bien; las que le llegamos las atajó. Pero a nosotros nos ocupa seguir generando más opciones de gol, seguramente, en la vuelta, en nuestra en nuestra casa, con nuestra gente, trataremos de ir por el partido y trataremos de pasar de fase”.

Pizarro elogió a Marcelo Flores

Por otra parte, el estratega habló sobre Marcelo Flores, quien en el mercado de invierno sonó como posible baja del equipo felino pero que actualmente se está consolidando como una pieza importante. "Creo que Marcelo lo viene demostrando ya desde que desde que arrancó el semestre. Creo que confirma mucho en lo personal que pienso, donde para que las cosas vayan bien hay un precio a pagar".

"Él se ha preparado, se ha entrenado todas las vacaciones para poder estar disponible y, bueno, para estar disponible para Tigres, para su selección también, y está creciendo. Él está haciendo méritos para tener oportunidades, para poder jugar y, bueno, ojalá que lo podamos seguir ayudando para que siga creciendo", finalizó Pizarro.

Marcelo Flores en acción en el partido contra Forge FC en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Marcelo Flores en acción en el partido contra Forge FC en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

¿Cuándo enfrentará Tigres a Forge FC en el juego de vuelta?

El segundo partido de la eliminatoria entre los felinos y los canadienses está programado para el próximo martes 10 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Previo a dicho compromiso, Tigres enfrentará a Santos en el Clausura 2026 de la Liga MX y luego del partido ante Forge FC visitará a Cruz Azul, por lo que será una semana desgastante para el conjunto de la UANL.

Últimos videos
Lo Último
11:58 ¿En qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso? Esto hacía antes de la música
11:58 Mujeres de 30 a 59 años recibirán hasta $50,000 con Tandas Bienestar 2026
11:43 ¡Con nuevo patrocinio! Cadillac presenta el uniforme completo que usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas
11:27 Encerrona en Pumas: ¿Por qué Universidad Nacional permaneció en el vestidor tras goleada ante San Diego?
11:25 El Reporte Ponce: Encerrona en Pumas tras humillación
10:50 ¡CURP certificada 2026 gratis! Paso a paso para obtenerla desde casa
10:48 ¡Por fin! GTA VI ya tiene fecha exacta de lanzamiento y hasta habrá versión física
10:34 "Vamos a esperarlos en casa": Uriel Antuna manda 'amenaza' tras goleada de Pumas ante San Diego FC
10:15 James Harden a Cavs, Darius Garland a Clippers en canje de estrellas
09:44 ¿Pedrada a Santiago Giménez? Exfigura del Tri señaló que jugadores lesionados no deberían ir al Mundial
Tendencia
1
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
2
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
3
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
4
Futbol ¡Despertó el gigante! América derrota a Olimpia en Honduras y regresan con ventaja al Ciudad de los Deportes
5
Contra Casa Blanca responde a Bad Bunny tras críticas al ICE en los Premios Grammy: "ES IRÓNICO"
6
Futbol Fanáticos de Saint-Maximin se lanzan en contra del América: "Equipo de mier.."
Te recomendamos
¿En qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso? Esto hacía antes de la música
Contra
04/02/2026
¿En qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso? Esto hacía antes de la música
Mujeres de 30 a 59 años recibirán hasta $50,000 con Tandas Bienestar 2026
Contra
04/02/2026
Mujeres de 30 a 59 años recibirán hasta $50,000 con Tandas Bienestar 2026
Valtteri Bottas y Checo Pérez conforman la alineación de Cadillac para la Temporada 2026 | X: @Cadillac_F1
Fórmula 1
04/02/2026
¡Con nuevo patrocinio! Cadillac presenta el uniforme completo que usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas
Encerrona en Pumas: ¿Por qué Universidad Nacional permaneció en el vestidor tras goleada ante San Diego?
Futbol
04/02/2026
Encerrona en Pumas: ¿Por qué Universidad Nacional permaneció en el vestidor tras goleada ante San Diego?
El Reporte Ponce: Encerrona en Pumas tras humillación
Opinión
04/02/2026
El Reporte Ponce: Encerrona en Pumas tras humillación
¡CURP certificada 2026 gratis! Paso a paso para obtenerla desde casa
Contra
04/02/2026
¡CURP certificada 2026 gratis! Paso a paso para obtenerla desde casa