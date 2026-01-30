¿Llega el 'Búfalo' Aguirre en buen momento a Tigres? Así fue su paso por América

Rodrigo Aguirre se convertirá en nuevo jugador de Tigres, en una operación que refuerza el ataque del conjunto felino de cara a los próximos torneos. El delantero llegará procedente del América, club con el que tuvo actividad en los últimos certámenes de la Liga MX.

La directiva de Tigres decidió apostar por Aguirre ante la evidente falta de gol que ha mostrado el equipo en su zona ofensiva. Los delanteros actuales no han logrado la regularidad esperada, situación que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y obligó a buscar una solución inmediata.

Rodrigo Aguirre con América | MEXSPORT

En ese contexto, Rodrigo Aguirre aparece como una opción que combina experiencia en el futbol mexicano con conocimiento de la exigencia de clubes grandes.

El atacante uruguayo registró un total de 58 partidos disputados con las Águilas, en los que logró marcar 16 goles. Aunque no siempre fue titular indiscutible, su aporte ofensivo fue relevante en distintos momentos de su etapa en Coapa.

Tigres confía en que Aguirre pueda adaptarse rápidamente al sistema de juego y convertirse en el referente ofensivo que el equipo ha estado buscando. La idea es que su presencia en el área genere mayor contundencia y variantes al frente.

Rodrigo Aguirre se lamenta tras un gol que le anularon | MEXSPORT

Además, su fortaleza física y capacidad para jugar de espaldas al arco son cualidades que el cuerpo técnico considera clave para potenciar el funcionamiento colectivo del equipo. Aguirre llegará con la responsabilidad de responder a la exigencia de una afición acostumbrada a pelear por títulos.

El arribo del delantero también representa un movimiento estratégico en el mercado, ya que Tigres refuerza una de las zonas más señaladas del plantel sin realizar una apuesta a largo plazo, sino con un jugador probado en la liga.