Futbol

Cruz Azul viajará casi ocho mil kilómetros para enfrentar a Bravos y Vancouver

Esta es la distancia que tendrá que viajar Cruz Azul | X: @CruzAzul
Iliany Aparicio 12:08 - 30 enero 2026
La Máquina Celeste no volverá a la Ciudad de México hasta los primeros días de febrero

Cruz Azul vivirá una de sus semanas más exigentes en lo que va del semestre, no solo por la doble competencia, sino por la carga de viajes que enfrentará en cuestión de días entre Liga MX y Concacaf Champions Cup

La Máquina partió este jueves rumbo a Ciudad Juárez y no volverá a la Ciudad de México sino hasta el próximo jueves, en una travesía que pone a prueba el físico y la logística del plantel celeste.

Esta es la distancia que tendrá que viajar Cruz Azul | X: @CruzAzul

En total, el conjunto cementero recorrerá más de 7,885 kilómetros en apenas ocho días, considerando los traslados para cumplir con sus compromisos oficiales en territorio nacional e internacional.

El primer desplazamiento fue de 1,552 kilómetros de la capital del país a Ciudad Juárez, donde este día enfrentará a los Bravos en duelo de Liga MX. Posteriormente, el equipo tomará rumbo a Canadá para medirse al Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup, un viaje de 2,394 kilómetros adicionales.

Esta es la distancia que tendrá que viajar Cruz Azul | X: @CruzAzul

Tras el compromiso continental, Cruz Azul regresará a México para enfocarse en su siguiente reto del torneo local, cuando visite a Toluca en el partido correspondiente a la Jornada 5, completando así una semana de alto desgaste.

Este intenso calendario llega en un momento clave para el club, que continúa en la búsqueda de un delantero centro, un “9” joven y con proyección que pueda potenciar el ataque y darle mayor profundidad al plantel.

Mientras tanto, los celestes afrontan este tramo del torneo con días movidos y sin margen de descanso, comenzando esta noche ante FC Juárez, equipo dirigido por Pedro Caixinha, viejo conocido de la afición, quien también tuvo su paso por el banquillo de Cruz Azul.

Esta es la distancia que tendrá que viajar Cruz Azul | X: @CruzAzul
