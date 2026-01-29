Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Caixinha minimiza el reencuentro con Cruz Azul: "Los enfrentaremos como a cualquier rival"

Pedro Caixinha, con Bravos | MEXSPORT
Axel Fernández
Axel Fernández 10:31 - 29 enero 2026
El estratega portugués se medirá a su exquipo, en un duelo en Ciudad Juárez

El técnico de FC Juárez, Pedro Caixinha, se prepara para un partido con un sabor especial este viernes, cuando sus Bravos reciban a Cruz Azul, equipo al que dirigió en el pasado. Sin embargo, el estratega portugués ha restado importancia al factor sentimental del encuentro.

Pedro Caixinha asume la dirección técnica de los Bravos de Juárez | FC JUÁREZ

¿Qué dijo Caixinha de Cruz Azul?

En la conferencia de prensa previa al partido de la Jornada 4, Caixinha fue claro al señalar que no ve este duelo de manera diferente, a pesar de haber llevado a los cementeros a la Final del Apertura 2018, la cual perdieron contra el América.

"Enfrentaremos este partido de la misma manera en que enfrentamos a todos los rivales"

Para Caixinha, la fórmula que ha aplicado en su aventura con Bravos ha sido la adecuada, sin embargo, busca buenos resultados para sustentar su proyecto. "El equipo viene mostrando una identidad y una forma de jugar. Queremos repetir algo similar a lo que hicimos aquí contra Chivas, pero, por supuesto, con un resultado diferente".

Miguel Herrera y Caixinha, en 2018 | MEXSPORT

Similar a Larcamón y a Milito

El entrenador luso incluso trazó un paralelismo entre el estilo de juego del Cruz Azul de Nicolás Larcamón y el de las Chivas de Gabriel Milito. Caixinha planea una estrategia similar a la que utilizó contra el Rebaño Sagrado, con la esperanza de que esta vez el resultado sea favorable, tras caer 1-0 en el último minuto ante los tapatíos.

"Cruz Azul tiene algunas similitudes con la manera de actuar de Chivas, aunque no lo hace de una forma tan intensa. Busca estar más presente en la media cancha rival. Nuestro objetivo es sumar tres puntos en casa, siempre respetando al adversario"

¿Cuándo y dónde ver el Bravos vs Cruz Azul?

El enfrentamiento entre los Bravos de Juárez y La Máquina de Cruz Azul se llevará a cabo este viernes 30 de enero en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El partido, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, está programado para las 21:06 horas (tiempo del centro de México).

  • Día: Viernes 30 de enero

  • Hora: 21:06

  • Estadio: Olímpico Benito Juárez

  • Transmisión: FOX

Larcamon con Cruz Azul | IMAGO7
