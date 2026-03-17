América pierde a figura por lo que resta del Clausura 2026 por grave lesión

Alarmas encendidas en Coapa. A pocas semanas de que inicie la Fase Final del Clausura 2026, América está en alerta por la posible baja de una de sus principales figuras en el certamen. Lo anterior por un desgarro que le alejará de las canchas al menos por los próximos tres meses.

Se trata de Montse Saldívar, cuya baja por tiempo prolongado la confirmó el propio técnico Ángel Villacampa, en conferencia de prensa luego de la victoria 2-0 ante Toluca en la Jornada 12 del torneo de la Liga MX Femenil. Sin embargo, todavía falta que el club confirme de forma oficial la lesión de la delantera.

¿Qué le pasó a Montse Saldívar con América?

Desde el pasado viernes 13, luego del triunfo 4-2 frente a León en la Jornada 11 del torneo, Villacampa comentó que fue la propia Saldívar quien pidió su cambio en el encuentro ante la Fiera. De igual forma, señaló que otras jugadoras como Irene Guerrero, Nancy Antonio y Jana Gutiérrez presentaron molestias físicas, aunque solo la española y Montse quedaron fuera de la convocatoria para el juego de este lunes.

Montse Saldívar con América en un partido del Clausura 2026 | IMAGO 7

Ya en la conferencia de prensa, el técnico español confirmó que Saldívar se lesionó de gravedad, pero no detalló qué tipo de lesión fue. "Hemos perdido a Montse y para bastante tiempo, iremos a ver cuál es el pronóstico para Irene también", declaró Villacampa. De acuerdo con el reportero Ismael González, la atacante sufrió un desgarro y estará fuera de actividad al menos por los próximos tres meses.

Montse Saldívar en el partido de América frente a Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Lo anterior implica que Saldívar estará de regreso a mediados de junio, es decir, que se perderá lo que resta del Clausura 2026, incluida la Liguilla, así como la Semifinal de la W Concacaf Champions Cup, en la cual América enfrentará a Gotham FC, vigente monarca. La delantera de 19 años tampoco estará disponible para los últimos dos juegos de México en la Ronda Preliminar de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2027.

Villacampa se quejó de la cantidad de partidos

En el contexto de la lesión de Saldívar, el técnico azulcrema apuntó contra lo cargado del calendario y, sobre todo, la mala planeación con el partido reprogramado ante Chivas en el Estadio Akron. "Me parece una barbaridad cuatro partidos en nueve días, ese partido aplazado me hubiese gustado que lo hubiesen valorado mucho más, porque yo creo que en ese calendario, aunque esté apretado, podríamos haber buscado otra ventana, lo dije el otro día".

Montse Saldívar en el partido de América ante Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

"Con esta dificultad de volver a jugar cada dos días, yo creo que ni en Liguilla tenemos esa sucesión de partidos. Entonces me gustaría que de aquí en adelante ojalá valoren todo eso por la integridad de la futbolista, porque ya digo que hemos perdido a Monse para bastante tiempo y el que se ve perjudicado es América", añadió Villacampa.