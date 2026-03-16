Tigres Femenil le pasa por encima a Gallos Blancos de Querétaro y se acerca al liderato

Tigres Femenil no se guardó nada y goleó 6-0 a Gallos Blancos de Querétaro, un resultado que desde antes de completar la primera mitad del partido ya estaba decantado a favor de las Amazonas. Con el resultado, el equipo felino sueña con el liderato.

Diana Ordoñez brilló en el partido | MEXSPORT

Goleada desde el primer tiempo

Diana Ordoñez fue la figura del partido al marcar un Hat-trick comandado la victoria de las amazonas. La delantera mexicana fue la encargada de abrir el marcador luego de que, María Sánchez recorrió el carril izquierdo para mandar un pase bombeado donde Ordoñez que remató de cabeza a un centímetro de la portería poniendo el primero del encuentro.

Diana Ordoñez también dio una asistencia | MEXSPORT

Para el segundo tanto del encuentro, María Sánchez repetía la fórmula por el costado de la izquierda y mandó un pase similar al del primer gol, ahora quien remató fue la brasileña Jennifer Cordinali.

Diana Ordoñez de nueva cuenta apareció para poner el tercero en una carrera a velocidad por medio sector para llegar a un mano a mano frente a la arquera de Gallos Blancos de Querétaro , burlarla y rematar con disparo cruzado.

Tres más en el segundo tiempo

El poderío de las amazonas se hizo sentir en el partido por parte de las felinas quienes no dudaron en dominar de principio a fin al rival.

En el segundo tiempo, el partido siguió en plena dominancia por parte del conjunto local que seguían atacando la portería de Gallos Blancos.

Al minuto 53' se marcó penal en favor de Las Amazonas por falta en el área. Diana Ordoñez anota de nuevo desde los 11 pasos con distinción y frialdad, con eso puso el 4-0 en el marcador.

Por si no fuera poco Tigres seguía presionando y llegaba el tiro por parte de Andrea Hernández que pegó en el travesaño y le quedaba el rebote a Fernanda Elizondo quien remató a marco abierto poniendo el 5-0.

No hay sexto malo

Tigres Femenil | IMAGO7