América vs Toluca: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

América recibirá a Toluca en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos del fin de semana, ya que ambos equipos se encuentran en la parte alta de la tabla y buscarán sumar tres puntos importantes para sus aspiraciones en el torneo.

El equipo azulcrema llega a este encuentro tras obtener resultados mixtos en sus últimos cinco partidos. Las Águilas consiguieron una victoria contundente ante León (4-2) el 14 de marzo, pero previamente cayeron ante Chivas (3-2) el 11 de marzo, en el partido reprogramado de la Jornada 10. Mientras que en la Fecha 9 empataron con Monterrey (1-1) y en la Jornada 8, vencieron a Cruz Azul a domicilio (1-2), luego de su empate ante FC Juarez (1-1) en la Jornada 7.

Jana Gutiérrez en celebración con América en el partido ante León | IMAGO 7

Por su parte, Toluca muestra un mejor momento con tres victorias en sus últimos cinco encuentros. Las Diablas derrotaron a Pumas (4-2) y a Santos Laguna de visita (0-1) en sus dos últimos juegos. Previo a ello, empataron con Pachuca (1-1) el 17 de febrero, perdieron ante Monterrey (2-0) y golearon al Atlético de San Luis (4-0) el 5 de febrero.

Actualmente, Toluca ocupa la cuarta posición en la tabla con 25 puntos, mientras que América se ubica quinto con 24 unidades, lo que añade un ingrediente especial a este enfrentamiento directo por los primeros puestos. Además, a ambos clubes los acecha Tigres con 24 puntos, por lo que una derrota puede relegarlos varios lugares.

Jugadoras de Toluca en celebración en la victoria ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO 7

Así es el historial entre Toluca y América en la Liga MX Femenil

El club de Coapa tiene jugadoras destacadas, por ejemplo en el mediocampo con Irene Guerrero, quien se ha consolidado como pieza fundamental para el control del juego. Por el lado de Toluca, tiene como principales figuras a Eugenie Le Sommer y Faustine Robert en el ataque, mientras que Amandine Henry aporta experiencia y calidad en la zona media.

Jana Gutiérrez y Eugénie Le Sommer en el partido de América ante Toluca en el Apertura 2025 | IMAGO 7

El último duelo entre estos equipos se disputó el 23 de septiembre de 2025, con un emocionante empate 3-3 en el Estadio Nemesio Diez. Previo a ello, el 18 de abril de 2025, las Diablas Rojas se impusieron por 4-3 también como locales, mientras que en su última visita a Ciudad de México, en el Apertura 2024, empataron a dos goles.

Un torneo antes, en el Clausura 2024, Toluca se impuso 3-0 en casa, por lo que la última victoria de las Águilas se remonta hasta agosto de 2023, cuando ganaron 4-1 en el Estadio Azteca. Por lo que en el partido de este lunes las dirigidas por Ángel Villacampa buscarán reencontrarse con el triunfo ante las escarlatas, que por su parte tratarán de extender su racha invicta ante las azulcremas.

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