OFICIAL: América llega a nuevo y prestigioso torneo

En un movimiento inédito del futbol nacional y mundial, el Club América ha anunciado oficialmente su integración a la Queens League Mexico. Este hecho marca un hito sin precedentes, ya que las Águilas se convierten en la primera institución profesional de futbol en el mundo en tener un representativo dentro del universo creado por Gerard Piqué.

América Femenil | IMAGO7

La noticia, confirmada a través de un comunicado conjunto, posiciona al América como pionero en la adopción de nuevos formatos competitivos, buscando no solo fortalecer su presencia en el deporte femenil, sino también conectar con las audiencias digitales y las nuevas generaciones de aficionados.

Miguel Layún, presidente de la Queens League Mexico y referente histórico del club azulcrema, destacó la relevancia de esta unión para la liga:

"Que una institución histórica del futbol profesional confíe en este proyecto confirma que estamos construyendo una plataforma sólida, innovadora y con impacto real. Este es el tipo de alianzas que aceleran la transformación del deporte".

Layún transmitirá partidos de América en plataformas digitales | IG miguel_layun

Por su parte, Claudia Carrión, Directora Corporativa de América Femenil, subrayó que esta incursión es parte de una estrategia de expansión para explorar formatos frescos dentro de la industria del entretenimiento deportivo global.

“Ser parte de la Queens League Mexico representa una oportunidad estratégica para seguir expandiendo nuestro compromiso con el futbol femenil y conectar con nuevas generaciones de aficionados americanistas. Creemos en la importancia de participar activamente en formatos frescos e innovadores en la industria de entretenimiento deportivo”,

Comunicado Club América | IMAGO7

DEBUT DE AMÉRICA EN LA QUEENS LEAGUE

La expectativa por ver al equipo de Coapa en el césped sintético es alta. El conjunto americanista no perderá el tiempo y su actividad comenzará de inmediato bajo los reflectores del Domo.

Rival: Las Aliens

Fecha: Sábado 14 de marzo.

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).