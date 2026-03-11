Verificación de edad requerida
¡Remontada rojiblanca! Chivas se sobrepone a dos goles y se lleva el Clásico Nacional
Peleando hasta el final. A pesar de irse abajo por dos goles, Chivas Femenil batalló y en 20 minutos logró marcar tres goles para remontar y vencer a CF y una a victoria más que importante en el Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
Este partido estaba previsto a llevarse a cabo el pasado domingo 22 de febrero, sin embargo, por los incidentes ocurridos por el abatimiento de 'El Mencho' el partido tuvo que ser reagendado y hoy Chivas y América dieron todo por llevarse la victoria.
Chivas vino de atrás
Tras un triste arranque de partido, Chivas logró responder a la hora importante. Tan sólo cinco minutos después de irse abajo 0-2 apareció Gabriela Valenzuela para empujar una gran jugada colectiva y recortar distancias. Siete minutos más tarde Carolina Jaramillo empató el encuentro con un poco de suerte incluída.
Con el empate, el conjunto rojiblanco creció en ánimo y peleó con todo para poder conseguir ese tanto para llevarse los tres puntos en casa. Al minuto 83, el tanto de la victoria finalmente llegó gracias a Adriana Iturbide. Boyi, quien entró sólo 10 minutos antes, apareció dentro del área tras un gran pase de cabeza de Jasmine Cáserez para poner el 3-2 final.
¡VOLTERETA ROJIBLANCAAAA! 🔥@JasmineCasarez_ asiste y deja sola a @Boyi58 para darle la vuelta a #ElClásicoDeMéxico— Chivas Femenil (@ChivasFemenil) March 11, 2026
📺 Sigue el partido EN VIVO por la señal de @PrimeVideoMX 👉 https://t.co/MXRbAnL2cR pic.twitter.com/mCzMoAYXBl
América dejó ir la ventaja
Las Águilas habían sido mucho mejor en el partido, generando múltiples acciones de peligro en la primera parte del partido, sin embargo, tuvieron que esperar hasta el minuto 55 para que Geyse Da Silva pusiera el 0-1 en el marcador.
Cinco minutos más tarde América duplicó su ventaja con una gran anotación de Nancy Antonio quien aprovechó varios rebotes dentro del área para mandar el balón al fondo de la red. Desafortunadamente para las azulcremas, no lograron mantener esa ventaja.
Tras el 2-2 de Jaramillo, Da Silva logró festejar el 2-3 pero el tanto fue anulado por una posición adelantada. Al irse abajo en el marcador se volcaron al frente pero, ni 10 minutos de añadido, fue suficiente para rescatar un emapte.
América sigue dominando el historial
En total, se han disputado 33 Clásicos Nacionales en la Liga MX Femenil, y América sigue dominando los enfrentamientos con 17 victorias. Con el triunfo de hoy, las Chivas llegaron a 8 triunfos mientras que otros ocho juegos terminaron en empates.
Esta temporada ,sin embargo, Chivas es quien atraviesa un mejor momento. Las rojiblancas llegaron a 25 unidades colocándose segundas en la tabla general un punto por detrás de Rayadas. América por su parte, se queda en quinto puesto con 21 puntos. Además, este resultado significó la primera derrota de las Águilas en la temporada.
