¡Remontada rojiblanca! Chivas se sobrepone a dos goles y se lleva el Clásico Nacional

Peleando hasta el final. A pesar de irse abajo por dos goles, Chivas Femenil batalló y en 20 minutos logró marcar tres goles para remontar y vencer a CF y una a victoria más que importante en el Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Este partido estaba previsto a llevarse a cabo el pasado domingo 22 de febrero, sin embargo, por los incidentes ocurridos por el abatimiento de 'El Mencho' el partido tuvo que ser reagendado y hoy Chivas y América dieron todo por llevarse la victoria.

Jugadoras de Chivas celebrando la voltereta en el Clásico ante América | MEXSPORT

Chivas vino de atrás

Tras un triste arranque de partido, Chivas logró responder a la hora importante. Tan sólo cinco minutos después de irse abajo 0-2 apareció Gabriela Valenzuela para empujar una gran jugada colectiva y recortar distancias. Siete minutos más tarde Carolina Jaramillo empató el encuentro con un poco de suerte incluída.

Adriana Iturbide marcó el gol que le dio el triunfo a Chivas | MEXSPORT

Con el empate, el conjunto rojiblanco creció en ánimo y peleó con todo para poder conseguir ese tanto para llevarse los tres puntos en casa. Al minuto 83, el tanto de la victoria finalmente llegó gracias a Adriana Iturbide. Boyi, quien entró sólo 10 minutos antes, apareció dentro del área tras un gran pase de cabeza de Jasmine Cáserez para poner el 3-2 final.

¡VOLTERETA ROJIBLANCAAAA! 🔥@JasmineCasarez_ asiste y deja sola a @Boyi58 para darle la vuelta a #ElClásicoDeMéxico



📺 Sigue el partido EN VIVO por la señal de @PrimeVideoMX 👉 https://t.co/MXRbAnL2cR pic.twitter.com/mCzMoAYXBl — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) March 11, 2026

América dejó ir la ventaja

Las Águilas habían sido mucho mejor en el partido, generando múltiples acciones de peligro en la primera parte del partido, sin embargo, tuvieron que esperar hasta el minuto 55 para que Geyse Da Silva pusiera el 0-1 en el marcador.

Cinco minutos más tarde América duplicó su ventaja con una gran anotación de Nancy Antonio quien aprovechó varios rebotes dentro del área para mandar el balón al fondo de la red. Desafortunadamente para las azulcremas, no lograron mantener esa ventaja.

América dejó ir dos goles de ventaja en el Clásico Nacional | MEXSPORT

Tras el 2-2 de Jaramillo, Da Silva logró festejar el 2-3 pero el tanto fue anulado por una posición adelantada. Al irse abajo en el marcador se volcaron al frente pero, ni 10 minutos de añadido, fue suficiente para rescatar un emapte.

América sigue dominando el historial

En total, se han disputado 33 Clásicos Nacionales en la Liga MX Femenil, y América sigue dominando los enfrentamientos con 17 victorias. Con el triunfo de hoy, las Chivas llegaron a 8 triunfos mientras que otros ocho juegos terminaron en empates.