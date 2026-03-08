¡Históricas! México vence a Brasil con solitario gol de Greta Espinoza

Con gol solitario de Greta Espinoza, la Selección Mexicana Femenil derrotó 1-0 a Brasil. A pesar del penalti fallado de Rebeca Bernal en los primeros minutos, las dirigidas por Pedro López se repusieron a esta falla y al asedio ofensivo de las sudamericanas, para así ganar por la mínima en el duelo amistoso celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes, con más de 25 mil aficionados en el recinto.

En los primeros minutos, la fiesta en el Estadio Ciudad de los Deportes empezó con la afición, pero de inmediato las mexicanas trataron de responder en la cancha. Y apenas al 8’, las dirigidas por Pedro López tuvieron la oportunidad de gol más clara en todo el encuentro para ponerse arriba en el marcador. Luego de una revisión en el VAR, la árbitra central marcó penalti para México tras una falta sobre Ovalle dentro del área.

Rebeca Bernal con la Selección Mexicana | IMAGO7

Tras otorgar la pena máxima, la elegida para ejecutarlo fue Rebeca Bernal. Con el estadio expectante, la jugadora de Rayadas se perfiló y con pasos lentos se aproximó al balón y aunque aceleró el paso al final, la defensora cobró cruzado, suficiente para una atajada de Leticia Lima, quien mandó la esférica a tiro de esquina. Tras esto, el marcador permanecía sin goles, pero ya con un penalti fallado.

Tras esto, el dominio del encuentro fue para las sudamericanas. Al 17’, Brasil tuvo su primer remate a gol desde los pies de Jhennifer, pero Esthefanny Barreras atajó sin complicaciones. Posteriormente, Kerolin se quedó cerca de marcar un golazo, pero su intento se fue apenas desviado del arco rival. Después, Lizbeth Ovalle estuvo cerca de adelantar a México con un contragolpe, pero no quedó en un simple aviso por parte de las locales.

Pedro López, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Al minuto 38, fue Jheniffer Da Silva la jugadora que nuevamente estuvo cerca de adelantar a Brasil en la pizarra, pues desde fuera del área remató, pero el balón pegó en el travesaño. Y justo antes del descanso, en un contragolpe comandado por Taína, la verdeamarela se quedó otra vez a centímetros del gol, pues el remate de la brasileña pegó en el poste, para que luego la esférica fuera despejada.

Tras los múltiples intentos del combinado brasileño, el marcador no se movió y se fue sin goles al descanso. Para la segunda parte, México Femenil comenzó con más intensidad y Scarlett Camberos tuvo la primera aproximación. Aún así, las dirigidas por Pedro López no eran eficientes en ataque y más allá del penal, no generaban opciones manifiestas de gol.

Scarlett Camberos, jugadora de la Selección Mexicana | IMAGO7

Con la pizarra sin anotaciones y una afición expectante, Pedro López mandó al terreno de juego a Charlyn Corral, quien fue una de las jugadoras que más ovaciones recibió en toda la tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y apenas unos momentos después, la histórica atacante mexicana demostró porque es una de las jugadoras más queridas por la afición.

Al minuto 76, desde el lado izquierdo, Charlyn Corral cobró un tiro de esquina. Con un centro preciso al corazón del área, Greta Espinoza se levantó y a contrapié de la arquera rival remató de cabeza para así vencer a Leticia y poner el 1-0 a favor de México, el cual hizo explotar a todo el Estadio Ciudad de los Deportes.