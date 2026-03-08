¿No quiere el Estado Banorte? Larcamon manda contundente mensaje ante una posible mudanza

La posibilidad de que Cruz Azul pueda disputar partidos en el renovado Estadio Banorte comienza a tomar fuerza de cara al futuro cercano. Sin embargo, para el técnico celeste, Nicolás Larcamón, se trata de una decisión que depende principalmente de cuestiones administrativas.

“Es un tema estrictamente administrativo. Yo percibo esa sinergia con la afición aquí en el Cuauhtémoc, el campo de juego ha mejorado mucho, queremos estar lo más cerca posible de nuestra afición”, explicó Larcamón.

Andrés Montaño se afianza en su regreso tras la lesión sufrida| MexSport

Actualmente, Cruz Azul disputa sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc, sede temporal del equipo mientras se define su situación de estadio. Pese a ello, el entrenador reconoció que volver a la capital tendría un impacto importante para la cercanía con los seguidores del club.

“El hecho de volver a la ciudad representa estar más cerca de nuestros aficionados. Jugar fuera de la ciudad no deja de ser un desgaste”, señaló.

Nicolás Larcamón mantiene a su equipo como líder del torneo | Imago7

Por otro lado, el estratega también explicó las rotaciones que realizó en su alineación para el partido frente a Atlético San Luis, en un momento del torneo donde el calendario y las posibles convocatorias a selecciones comienzan a influir en la planificación.

“Ya nos adentramos en la segunda mitad del torneo, donde existe una particularidad muy clara: sabemos que hay dos jugadores que son fuertes candidatos a ser convocados a la selección y que, en las instancias decisivas del torneo, probablemente no estarán con nosotros”, comentó.

“Por eso es importante ir preparando no solo la estructura colectiva del equipo, sino también la participación de otras individualidades que puedan asumir esas posibles ausencias, de Erik y Charly”, detalló.

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Finalmente, el entrenador destacó que el duelo ante San Luis fue un buen escenario para probar variantes dentro del plantel y evaluar el rendimiento de otros jugadores que buscan ganarse un lugar en el equipo.