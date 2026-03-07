Verificación de edad requerida
César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
Los árbitros mexicanos de la Liga MX; César Arturo Ramos Palazuelos, Marco Bisguerra y Alberto Morín, volvieron a casa tras quedar varados en Doha, Qatar, debido al estallido del conflicto bélico que provocó que su avión se dirigiera a otro destino y no a Dallas como se tenía programada tras salir de Dubai en días recientes.
La tripleta arbitral arribó a la CDMX tras unos días de resguardo. La Comisión de Árbitros dejó un mensaje en sus redes sociales dándoles la bienvenida y reconociendo la labor de la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores).
“¡Bienvenidos a Casa! César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín ya están en nuestro país. Gracias a la SRE y al cónsul honorario de Catar por las gestiones y todas las atenciones, para que nuestros compañeros regresaran con bien”, destacó en su cuenta oficial de X.
¿Qué dijo César Ramos Palazuelos?
César Arturo Ramos expresó su sentir y lo vivido durante su permanencia en Medio Oriente: “Un poquito agotado, fue lo más duro, que la familia no supiera noticias, nuestros preocupadisimos, gente ya mayor que escucha y ve noticias, yo rara vez veo una nota positiva de aquel lado del mundo, todo era bombardeos, ataques, cierres, situaciones complicadas.”
El árbitro mencionó que trataron de distraerse para sobre llevar la situación: “Lo que hicimos fue tratar que la mente se activara como haciamos ejercicio allí en la habitación, leíamos un poco, o nos ponemos ver videos de partidos y bueno eso nos relajó un poquito.”
¿Qué fue lo que sucedió?
Ramos Palazuelos, junto con Marco Bisguerra y Alberto Morín, para impartir orden en la victoria 4-0 de Al Qadisiya sobre Al Ettifaq, luego de sus actividades se dispusieron a regresar saliendo de Dubai con destino a Dallas; sin embargo, el avión tuvo que dirigirse a Doha, Qatar, tras el estallido en Medio Oriente.
Heriberto Murrieta fue el primero en compartir información y detallar sobre lo que estaba sucediendo. El problema se originó cuando el vuelo que los transportaba de Dubái a Dallas tuvo que ser desviado de emergencia hacia Qatar.
Esta medida se tomó como precaución ante la escalada de tensiones y ataques en la región, lo que obligó a los árbitros a permanecer resguardados en un hotel de Doha mientras se buscaban alternativas seguras para su repatriación.