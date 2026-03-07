Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente

Ramiro Pérez Vásquez 11:04 - 07 marzo 2026
Los silbantes se encontraban varados en Doha, Qatar, tras desviarse su avión por conflicto

Los árbitros mexicanos de la Liga MX; César Arturo Ramos Palazuelos, Marco Bisguerra y Alberto Morín, volvieron a casa tras quedar varados en Doha, Qatar, debido al estallido del conflicto bélico que provocó que su avión se dirigiera a otro destino y no a Dallas como se tenía programada tras salir de Dubai en días recientes. 

La tripleta arbitral arribó a la CDMX tras unos días de resguardo. La Comisión de Árbitros dejó un mensaje en sus redes sociales dándoles la bienvenida y reconociendo la labor de la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores).

Árbitros mexicanos llegaron a la CDMX l X:Arbitraje_MX

“¡Bienvenidos a Casa! César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín ya están en nuestro país. Gracias a la SRE y al cónsul honorario de Catar por las gestiones y todas las atenciones, para que nuestros compañeros regresaran con bien”, destacó en su cuenta oficial de X.

¿Qué dijo César Ramos Palazuelos? 

César Arturo Ramos expresó su sentir y lo vivido durante su permanencia en Medio Oriente: “Un poquito agotado, fue lo más duro, que la familia no supiera noticias, nuestros preocupadisimos, gente ya mayor que escucha y ve noticias, yo rara vez veo una nota positiva de aquel lado del mundo, todo era bombardeos, ataques, cierres, situaciones complicadas.”

El árbitro mencionó que trataron de distraerse para sobre llevar la situación: “Lo que hicimos fue tratar que la mente se activara como haciamos ejercicio allí en la habitación, leíamos un poco, o nos ponemos ver videos de partidos y bueno eso nos relajó un poquito.”

César Ramos Palazuelos en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
César Ramos Palazuelos en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué fue lo que sucedió? 

Ramos Palazuelos, junto con Marco Bisguerra y Alberto Morín, para impartir orden en la victoria 4-0 de Al Qadisiya sobre Al Ettifaq, luego de sus actividades se dispusieron a regresar saliendo de Dubai con destino a Dallas; sin embargo, el avión tuvo que dirigirse a Doha, Qatar, tras el estallido en Medio Oriente. 

Heriberto Murrieta fue el primero en compartir información y detallar sobre lo que estaba sucediendo. El problema se originó cuando el vuelo que los transportaba de Dubái a Dallas tuvo que ser desviado de emergencia hacia Qatar. 

Karen Janet Díaz, Víctor Alfonso Cáceres, César Arturo Ramos y Alberto Morín en el Clausura 2025 | MEXSPORT
Karen Janet Díaz, Víctor Alfonso Cáceres, César Arturo Ramos y Alberto Morín en el Clausura 2025 | MEXSPORT

Esta medida se tomó como precaución ante la escalada de tensiones y ataques en la región, lo que obligó a los árbitros a permanecer resguardados en un hotel de Doha mientras se buscaban alternativas seguras para su repatriación.

