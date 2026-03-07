Ley Olimpia en México: qué castiga, qué penas hay y en qué estados aplica

La Ley Olimpia se ha convertido en una de las reformas más importantes en México para combatir la violencia digital, especialmente aquella relacionada con la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Este conjunto de reformas reconoce como delito la violación a la intimidad sexual en medios digitales y busca proteger la dignidad, privacidad y seguridad de las personas frente a prácticas que pueden provocar daños psicológicos, sociales e incluso económicos.

La legislación comenzó a tomar forma en 2018 en el estado de Puebla, luego de que se difundiera sin autorización un video íntimo de Olimpia Coral Melo, quien posteriormente impulsó una iniciativa para sancionar este tipo de agresiones.

la llamada Ley Olimpia se ha extendido por todo el país y hoy forma parte del Código Penal Federal / FREEPIK

Desde entonces, la llamada Ley Olimpia se ha extendido por todo el país y hoy forma parte del Código Penal Federal.

¿Qué castiga la Ley Olimpia?

La ley considera como violación a la intimidad sexual cualquier acción que implique crear o difundir contenido íntimo sin consentimiento.

Entre los actos que sanciona se encuentran:

Videograbar, fotografiar o grabar audio de contenido sexual sin autorización.

Crear imágenes o videos íntimos —reales o simulados— mediante engaño.

Compartir, distribuir o comercializar contenido sexual de otra persona sin su consentimiento.

Difundir material íntimo por redes sociales, correo electrónico, mensajes o cualquier medio digital.

La ley considera como violación a la intimidad sexual cualquier acción que implique crear o difundir contenido íntimo sin consentimiento / FREEPIK

Estas conductas son consideradas violencia digital, ya que vulneran la dignidad y la privacidad de las personas.

¿Qué penas contempla la Ley Olimpia?

Las sanciones pueden variar dependiendo del estado, pero a nivel federal la ley establece:

De 3 a 6 años de cárcel

Multas de 500 a mil UMAs

Sin embargo, cada entidad federativa puede aplicar penas distintas, algunas incluso más severas.

Por ejemplo: CDMX: 4 a 6 años de prisión y multas de 500 a mil UMA.

Durango, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz: hasta 8 años de cárcel.

Jalisco: penas que van de 1 a 8 años de prisión.

Nuevo León: entre 6 meses y 4 años de cárcel.

Las sanciones pueden variar dependiendo del estado, pero a nivel federal la ley establece / FREEPIK

Además, en varios estados también se contempla la reparación del daño para la víctima.

¿En qué estados aplica la Ley Olimpia?

Las reformas contra la violencia digital se han implementado en prácticamente todo el país.

Actualmente existen sanciones en entidades como: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Aunque la legislación tiene alcance nacional, cada estado determina las penas específicas y multas aplicables.

Una ley contra la violencia digital

La Ley Olimpia representa un avance importante en la legislación mexicana para combatir la violencia digital y proteger la intimidad sexual, especialmente en una era donde la difusión de contenido en internet puede multiplicar el daño hacia las víctimas.

Su objetivo principal es prevenir, sancionar y erradicar la difusión no consentida de contenido íntimo, una práctica que afecta a miles de personas cada año.