Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Ley Olimpia en México: qué castiga, qué penas hay y en qué estados aplica

Las reformas contra la violencia digital ahora se castiga prácticamente en todo el país / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:46 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La reforma nació tras el caso de Olimpia Coral Melo y hoy castiga la difusión de contenido íntimo sin consentimiento

La Ley Olimpia se ha convertido en una de las reformas más importantes en México para combatir la violencia digital, especialmente aquella relacionada con la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Este conjunto de reformas reconoce como delito la violación a la intimidad sexual en medios digitales y busca proteger la dignidad, privacidad y seguridad de las personas frente a prácticas que pueden provocar daños psicológicos, sociales e incluso económicos.

La legislación comenzó a tomar forma en 2018 en el estado de Puebla, luego de que se difundiera sin autorización un video íntimo de Olimpia Coral Melo, quien posteriormente impulsó una iniciativa para sancionar este tipo de agresiones.

la llamada Ley Olimpia se ha extendido por todo el país y hoy forma parte del Código Penal Federal / FREEPIK

Desde entonces, la llamada Ley Olimpia se ha extendido por todo el país y hoy forma parte del Código Penal Federal.

¿Qué castiga la Ley Olimpia?

La ley considera como violación a la intimidad sexual cualquier acción que implique crear o difundir contenido íntimo sin consentimiento.

Entre los actos que sanciona se encuentran:

  • Videograbar, fotografiar o grabar audio de contenido sexual sin autorización.

  • Crear imágenes o videos íntimos —reales o simulados— mediante engaño.

  • Compartir, distribuir o comercializar contenido sexual de otra persona sin su consentimiento.

  • Difundir material íntimo por redes sociales, correo electrónico, mensajes o cualquier medio digital.

La ley considera como violación a la intimidad sexual cualquier acción que implique crear o difundir contenido íntimo sin consentimiento / FREEPIK

Estas conductas son consideradas violencia digital, ya que vulneran la dignidad y la privacidad de las personas.

¿Qué penas contempla la Ley Olimpia?

Las sanciones pueden variar dependiendo del estado, pero a nivel federal la ley establece:

  • De 3 a 6 años de cárcel

  • Multas de 500 a mil UMAs

Sin embargo, cada entidad federativa puede aplicar penas distintas, algunas incluso más severas.

Por ejemplo:

  • CDMX: 4 a 6 años de prisión y multas de 500 a mil UMA.

  • Durango, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz: hasta 8 años de cárcel.

  • Jalisco: penas que van de 1 a 8 años de prisión.

  • Nuevo León: entre 6 meses y 4 años de cárcel.

Las sanciones pueden variar dependiendo del estado, pero a nivel federal la ley establece / FREEPIK

Además, en varios estados también se contempla la reparación del daño para la víctima.

¿En qué estados aplica la Ley Olimpia?

Las reformas contra la violencia digital se han implementado en prácticamente todo el país.

Actualmente existen sanciones en entidades como: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Aunque la legislación tiene alcance nacional, cada estado determina las penas específicas y multas aplicables.

Una ley contra la violencia digital

La Ley Olimpia representa un avance importante en la legislación mexicana para combatir la violencia digital y proteger la intimidad sexual, especialmente en una era donde la difusión de contenido en internet puede multiplicar el daño hacia las víctimas.

Su objetivo principal es prevenir, sancionar y erradicar la difusión no consentida de contenido íntimo, una práctica que afecta a miles de personas cada año.

Las reformas contra la violencia digital se han implementado en prácticamente todo el país / FREEPIK
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Leyes
Últimos videos
Lo Último
14:08 Golpe colchonero: Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga
13:51 Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
13:49 FOTOS: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios? Rumores de romance incendian las redes
13:32 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
13:27 Ponchito González responde a Chivas y 'calienta' el Clásico Tapatío: "El Jalisco siempre ha sido nuestra casa"
13:14 Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas
13:07 Jugador de la Real Sociedad B denuncia insulto racista en partido ante Castellón
13:06 TV Azteca revela partidos del Mundial 2026 que transmitirán
12:25 VIDEO: Encaran a Flor “N” tras salir del juzgado; vecinos exigen justicia por perritos envenenados
12:24 Rubén Omar Romano revela fuerte pelea con Ricardo La Volpe: "Se rompió la amistad"
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Golpe colchonero: Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga
Futbol
07/03/2026
Golpe colchonero: Atlético de Madrid vence 3-2 a la Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga
Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
Empelotados
07/03/2026
Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
FOTOS: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios? Rumores de romance incendian las redes
Contra
07/03/2026
FOTOS: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios? Rumores de romance incendian las redes
Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
Fórmula 1
07/03/2026
Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
Ponchito González responde a Chivas y 'calienta' el Clásico Tapatío: "El Jalisco siempre ha sido nuestra casa"
Futbol Nacional
07/03/2026
Ponchito González responde a Chivas y 'calienta' el Clásico Tapatío: "El Jalisco siempre ha sido nuestra casa"
Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas
Contra
07/03/2026
Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas